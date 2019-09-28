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Фото: Улан-Удэ украсят заливающей подсветкой

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Игорь Шутенков проверил новую подсветку зданий, сделанную к чемпионату мира

Вечерний Улан-Удэ стал ярче в честь чемпионата мира по боксу среди женщин, который пройдёт в октябре. Подсвечено будет больше 20 объектов – путепроводы и здания. В их числе, например, Городской дворец детского и юношеского творчества на Бабушкина, дом №16 на улице Революции 1905 или высотное здание на Смолина, 54б.

Вечером в пятницу мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил ход выполнения работ в центре города.

Подрядчик использовал заливающую подсветку – когда здание равномерно освещается по всей своей площади снизу доверху.

- Старались работать таким же образом, как обычно работаем со старыми постройками, с красивыми зданиями в стиле ампир. Была выбрана заливающая подсветка, которая подчёркивает все достоинства архитектуры, выделяет какие-то художественные элементы. В этот ряд попали часть зданий, которые, скажем так, не представляют художественную ценность. Но мы постарались обыграть путём подбора светильников таким образом, чтобы здания смотрелись в тёмное время суток как единый ансамбль, - пояснил руководитель проекта, представитель фирмы-подрядчика «Ситилайт» Дмитрий Григорчук.

Игорь Шутенков уточнил у него, когда будет включена подсветка на ГДДЮТ.

- «Физика» на нём сделана полностью. Приезжает на днях инженер, привозит всю компьютерную часть. Чтобы можно было включить «динамику». Утверждаем контент, и всё – работаем, - ответил инженер, заверив, что ко второму октября – открытию чемпионата мира по боксу работы будут завершены.

- Все ламы – энергосберегающие? – уточнил Игорь Шутенков.

- Да, это всё светодиодные лампы. Светильники водонепроницаемые, защищённость от воды и грязи 65 ip. Сами светодиоды европейские, - ответил представитель подрядчика.

Он заявил, что уверен: «Ваш город будет выглядеть замечательно к открытию чемпионата мира по боксу».

В свою очередь, Шутенков рекомендовал настроить освещение по всем стандартам, отметив, что пока всё выглядит «тускло и слабо». Он заявил, что ночной Улан-Удэ должен «произвести впечатление».

Открытие чемпионата мира по боксу среди женщин состоится в ФСК 2 октября. Бои пройдут с 3 октября по 13 октября.

администрацияУУ подсветка чемпионат мира бокс
 
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