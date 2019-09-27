Жители Бурятии больше не смогут на балконах курить и жарить

Правительство России изменило противопожарные нормы



Правительство России внесло изменения в правила противопожарного режима. Поправками запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц. Новые правила вступают в силу с 1 октября.



Чёткого определения, что такое открытый огонь, нет. В сообщении ТАСС утверждается, что под запрет попадут жарка шашлыков или зажжение свечей на балконах и даже курение.



Член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко уверен, что сигареты под новый запрет всё-таки подпадают, передаёт «Коммерсантъ». Впрочем, исполнительный директор юридической компании «Глазунов и Семенов» Дмитрий Семенов считает, что к подобным источникам можно отнести «факелы, газовые горелки, костер в мангале», тогда как курение ограничивается «тлением табака и кратковременным извлечением огня». В свою очередь, адвокат юридической компании BMS Law Firm Александр Иноядов подчёркивает: «Представить себе курение как процесс, исключающий признаки открытого горения, невозможно».



С 2014 года курение запрещено в лифтах и подъездах жилых домов.



Первый зампред комитета Госдумы по образованию, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко назвал новые правила «более чем верным решением». «Даже если бы запретов не было, это просто преступление — жарка шашлыков на балконе», - цитирует Онищенко «Коммерсантъ».



Что же касается курения на балконах, то пару лет назад было интересное решение Верховного суда России на этот счёт, сообщает «Российская газета». К некоему курильщику из Новосибирска подали иск соседи. Он часто курил на балконе и дым залетал в их квартиру. Верховный суд России обязал курильщика выплатить соседям компенсацию морального вреда.





