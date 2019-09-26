 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 Сентября

25 Сентября

Популярное

В Бурятии врачи дали 215 консультаций осуждённым

В Бурятии врачи дали 215 консультаций осуждённым
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Специалисты различного профиля из ряда больниц и поликлиник посетили колонии

УФСИН по Бурятии и министерство здравоохранения республики приняли участие во всероссийской акции «Марафон здоровья».

Для лечения и оказания консультативно-диагностической помощи осуждённым. Исправительные учреждения №1, №5 и №8 посетили специалисты различного профиля из медицинских организаций министерства здравоохранения - республиканского клинического противотуберкулёзного диспансера имени Г.Д. Дугаровой, республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи имени В.В. Ангапова, Республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко, центра восточной медицины, поликлиник и больниц Улан-Удэ, центральных районных больниц города Гусиноозёрск и села Мухоршибирь.

В рамках «Марафона здоровья» хирурги, отоларингологи, кардиологи, проктологи, гастроэнтерологи, пульмонологи, нефрологи, неврологи, офтальмологи и УЗИ-диагносты оказали высококвалифицированную медицинскую помощь более 145 осуждённым. Они провели более 215 медицинских осмотров и консультаций, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
врачи осужденные
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Чите для пожилых проведут фестиваль здоровья
В Чите для пожилых проведут фестиваль здоровья
Общество, 26.09.2019
Также в этот день состоится акция «Всероссийский день ходьбы»
Мемориал жертв репрессий в Иркутске будет готов в 2020 году
Мемориал жертв репрессий в Иркутске будет готов в 2020 году
Общество, 26.09.2019
Работы были приостановлены из-за согласования проекта с Росавиацией
Провалы у школы в Бурятии появились из-за канализации
Провалы у школы в Бурятии появились из-за канализации
Общество, 26.09.2019
На подрядчиков, проводивших данные работы, подали в суд
В Улан-Удэ потренируются ликвидации наводнения на Левом берегу
В Улан-Удэ потренируются ликвидации наводнения на Левом берегу
Общество, 26.09.2019
С 1 по 2 октября пройдёт всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне (ГО)
В Бурятии врачи дали 215 консультаций осуждённым
В Бурятии врачи дали 215 консультаций осуждённым
Общество, 26.09.2019
Специалисты различного профиля из ряда больниц и поликлиник посетили колонии
Житель Бурятии создал новый вездеход
Житель Бурятии создал новый вездеход
Общество, 26.09.2019
Вездеход получил бурятское название «Шадал»
В нескольких районах Бурятии схемы водоснабжения выполнены с нарушениями
В нескольких районах Бурятии схемы водоснабжения выполнены с нарушениями
Общество, 26.09.2019
В трёх районах такие схемы даже не разрабатывались
В Бурятии перед выходными объявили штормовое предупреждение
В Бурятии перед выходными объявили штормовое предупреждение
Общество, 26.09.2019
В пятницу в Бурятии ожидается резкое ухудшение погоды
Бурятский оперный театр выделил два бюджетных места для студентов
Бурятский оперный театр выделил два бюджетных места для студентов
Общество, 26.09.2019
В наступившем новом учебном году Бурятский театр оперы и балета направил двух студентов на целевое обучение в ведущие российские университеты
Бабье лето в Улан-Удэ побило 53-летний рекорд
Бабье лето в Улан-Удэ побило 53-летний рекорд
Общество, 26.09.2019
В Бурятии зафиксирована температурная аномалия
В Бурятии разрешили пикетировать на вокзалах и у храмов
В Бурятии разрешили пикетировать на вокзалах и у храмов
Общество, 26.09.2019
Законопроект, расширяющий число мест для пикетов, приняли сегодня
В Бурятии выбрали лучших юных инспекторов движения района
В Бурятии выбрали лучших юных инспекторов движения района
Общество, 26.09.2019
«Неделя безопасности» в Тункинском районе совпала с проведением конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо»
Лучших работников в сфере ЖКХ выбрали в Иркутской области
Лучших работников в сфере ЖКХ выбрали в Иркутской области
Общество, 26.09.2019
Подведены итоги первого областного конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди работников ЖКХ Иркутской области
В Улан-Удэ река Уда поменяла свой цвет
В Улан-Удэ река Уда поменяла свой цвет
Общество, 26.09.2019
Предполагается, что изменение цвета связано с началом второго этапа расчистки русла Уды

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^