Специалисты различного профиля из ряда больниц и поликлиник посетили колонии
УФСИН по Бурятии и министерство здравоохранения республики приняли участие во всероссийской акции «Марафон здоровья».
Для лечения и оказания консультативно-диагностической помощи осуждённым. Исправительные учреждения №1, №5 и №8 посетили специалисты различного профиля из медицинских организаций министерства здравоохранения - республиканского клинического противотуберкулёзного диспансера имени Г.Д. Дугаровой, республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи имени В.В. Ангапова, Республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко, центра восточной медицины, поликлиник и больниц Улан-Удэ, центральных районных больниц города Гусиноозёрск и села Мухоршибирь.
В рамках «Марафона здоровья» хирурги, отоларингологи, кардиологи, проктологи, гастроэнтерологи, пульмонологи, нефрологи, неврологи, офтальмологи и УЗИ-диагносты оказали высококвалифицированную медицинскую помощь более 145 осуждённым. Они провели более 215 медицинских осмотров и консультаций, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
В Бурятии врачи дали 215 консультаций осуждённым
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