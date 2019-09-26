В Бурятии врачи дали 215 консультаций осуждённым

Специалисты различного профиля из ряда больниц и поликлиник посетили колонии



УФСИН по Бурятии и министерство здравоохранения республики приняли участие во всероссийской акции «Марафон здоровья».



Для лечения и оказания консультативно-диагностической помощи осуждённым. Исправительные учреждения №1, №5 и №8 посетили специалисты различного профиля из медицинских организаций министерства здравоохранения - республиканского клинического противотуберкулёзного диспансера имени Г.Д. Дугаровой, республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи имени В.В. Ангапова, Республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко, центра восточной медицины, поликлиник и больниц Улан-Удэ, центральных районных больниц города Гусиноозёрск и села Мухоршибирь.



В рамках «Марафона здоровья» хирурги, отоларингологи, кардиологи, проктологи, гастроэнтерологи, пульмонологи, нефрологи, неврологи, офтальмологи и УЗИ-диагносты оказали высококвалифицированную медицинскую помощь более 145 осуждённым. Они провели более 215 медицинских осмотров и консультаций, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

