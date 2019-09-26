Юные лесники Бурятии учились ухаживать за молодыми саженцами

Дети примерили оборудование и посидели за рулём лесопожарной техники



В Бурятии члены школьного городского лесничества отправились на экскурсию в Кикинский лесхоз. Там ребята познакомились с сотрудниками лесхоза, примерили оборудование и посидели за рулём лесопожарной техники. Юные лесники узнали, как для тушения лесных пожаров применяются бульдозеры, тракторы и для чего лесники применяют вездеходы.



- Больше всего мне понравился болотоход и пожарный танк. Они такие большие! Оказывается, в них можно и по болоту проехать, - делится впечатлениями девочка Маша из городского школьного лесничества.



Также ребятам показали Черемушинский лесной питомник. Юные лесники узнали историю питомника, весь процесс посадки, ухода и выращивания сеянцев сосен. Дети научились различать хвойные деревья по количеству хвоинок, узнали, сколько лет растет каждое дерево и как определить его возраст, как правильно посадить дерево и как нужно ухаживать за молодыми саженцами.



После увлекательной экскурсии ребята встретились с членами Кикинского школьного лесничества «Лесная сказка». Дети смогли пообщаться, поделиться впечатлениями от экскурсии и обменяться пытом, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



