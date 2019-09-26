 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 Сентября

25 Сентября

Популярное

Юные лесники Бурятии учились ухаживать за молодыми саженцами

Юные лесники Бурятии учились ухаживать за молодыми саженцами
Общество, 
Дети примерили оборудование и посидели за рулём лесопожарной техники

В Бурятии члены школьного городского лесничества отправились на экскурсию в Кикинский лесхоз. Там ребята познакомились с сотрудниками лесхоза, примерили оборудование и посидели за рулём лесопожарной техники. Юные лесники узнали, как для тушения лесных пожаров применяются бульдозеры, тракторы и для чего лесники применяют вездеходы.

- Больше всего мне понравился болотоход и пожарный танк. Они такие большие! Оказывается, в них можно и по болоту проехать, - делится впечатлениями девочка Маша из городского школьного лесничества.

Также ребятам показали Черемушинский лесной питомник. Юные лесники узнали историю питомника, весь процесс посадки, ухода и выращивания сеянцев сосен. Дети научились различать хвойные деревья по количеству хвоинок, узнали, сколько лет растет каждое дерево и как определить его возраст, как правильно посадить дерево и как нужно ухаживать за молодыми саженцами.

После увлекательной экскурсии ребята встретились с членами Кикинского школьного лесничества «Лесная сказка». Дети смогли пообщаться, поделиться впечатлениями от экскурсии и обменяться пытом, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

лесники школьники
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Судебным приставам хотят разрешить взламывать двери
Судебным приставам хотят разрешить взламывать двери
Общество, 26.09.2019
Министерство юстиции России подготовило проект поправок в закон «Об исполнительном производстве»
В Улан-Удэ привезли останки красноармейца, павшего на Украине
В Улан-Удэ привезли останки красноармейца, павшего на Украине
Общество, 26.09.2019
Останки Родиона Табинаева захоронят на его родине, в селе Кырен
Жители Бурятии пытаются купить на маткапитал ветхое жильё
Жители Бурятии пытаются купить на маткапитал ветхое жильё
Общество, 26.09.2019
Материнский капитал на покупку ветхого жилья не перечислят
Юные лесники Бурятии учились ухаживать за молодыми саженцами
Юные лесники Бурятии учились ухаживать за молодыми саженцами
Общество, 26.09.2019
Дети примерили оборудование и посидели за рулём лесопожарной техники
В Улан-Удэ пенсионеры научились рисовать на дереве
В Улан-Удэ пенсионеры научились рисовать на дереве
Общество, 26.09.2019
Мастер-класс организовали сверстники – «серебряные» волонтёры
Ветерану из Усть-Кута вручили медаль в честь 75-летия освобождения Беларуси
Ветерану из Усть-Кута вручили медаль в честь 75-летия освобождения Беларуси
Общество, 26.09.2019
Награду вручили ветерану Великой Отечественной войны Иннокентию Иннокентьевичу Алексеевскому
Турнир по стрельбе в Улан-Удэ собрал рекордное число участников
Турнир по стрельбе в Улан-Удэ собрал рекордное число участников
Общество, 26.09.2019
В Улан-Удэ проходит Кубок Байкала по стрельбе из пневматического оружия
В Бурятии полицейского уволили за слишком дорогой дом
В Бурятии полицейского уволили за слишком дорогой дом
Общество, 26.09.2019
Полицейский купил дом, стоимость которого выше дохода его семьи за три года
Конференция «Туристическое Забайкалье» пройдёт в Чите
Конференция «Туристическое Забайкалье» пройдёт в Чите
Общество, 26.09.2019
Здесь обсудят роль музеев в туризме, использование потенциала традиционной культуры в формировании благоприятного имиджа региона
В Бурятии дети участвовали в акции «Шагающий автобус»
В Бурятии дети участвовали в акции «Шагающий автобус»
Общество, 26.09.2019
В рамках акции был построен безопасный маршрут следования от детского сада до здания районной Госавтоинспекции
В Улан-Удэ пройдёт круглый стол, посвящённый юбилею музыковедов
В Улан-Удэ пройдёт круглый стол, посвящённый юбилею музыковедов
Общество, 26.09.2019
Круглый стол соберёт музыковедов, фольклористов, композиторов, преподавателей
В Улан-Удэ днём 18-20 градусов тепла
В Улан-Удэ днём 18-20 градусов тепла
Общество, 26.09.2019
По республике местами кратковременные дожди, днём возможны грозы

Музеи Иркутска будут бесплатными для детей в День туризма
Музеи Иркутска будут бесплатными для детей в День туризма
Общество, 25.09.2019
Также свободным вход будет для пенсионеров
Иркутяне успешно выступили на всероссийских играх боевых искусств
Иркутяне успешно выступили на всероссийских играх боевых искусств
Общество, 25.09.2019
У юных каратистов – два первых места и одно второе
В Бурятии начали раскладывать вакцину от бешенства диких животных
В Бурятии начали раскладывать вакцину от бешенства диких животных
Общество, 25.09.2019
В лесостепях республики разложат свыше 15 тысяч доз вакцины

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^