Дети примерили оборудование и посидели за рулём лесопожарной техники
В Бурятии члены школьного городского лесничества отправились на экскурсию в Кикинский лесхоз. Там ребята познакомились с сотрудниками лесхоза, примерили оборудование и посидели за рулём лесопожарной техники. Юные лесники узнали, как для тушения лесных пожаров применяются бульдозеры, тракторы и для чего лесники применяют вездеходы.
- Больше всего мне понравился болотоход и пожарный танк. Они такие большие! Оказывается, в них можно и по болоту проехать, - делится впечатлениями девочка Маша из городского школьного лесничества.
Также ребятам показали Черемушинский лесной питомник. Юные лесники узнали историю питомника, весь процесс посадки, ухода и выращивания сеянцев сосен. Дети научились различать хвойные деревья по количеству хвоинок, узнали, сколько лет растет каждое дерево и как определить его возраст, как правильно посадить дерево и как нужно ухаживать за молодыми саженцами.
После увлекательной экскурсии ребята встретились с членами Кикинского школьного лесничества «Лесная сказка». Дети смогли пообщаться, поделиться впечатлениями от экскурсии и обменяться пытом, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
Юные лесники Бурятии учились ухаживать за молодыми саженцами
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Дети примерили оборудование и посидели за рулём лесопожарной техники
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