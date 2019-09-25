В Улан-Удэ посадили саженцы в парке и на Жуковского

- Проводятся мероприятия по восстановлению зелёного хозяйства нашего города. С 23 сентября по 28 октября, это рекомендованное время, в которое можно и нужно проводить пересадку и посадку зелёных насаждений, - пояснил заместитель председателя комитета городского хозяйства Алексей Тулонов.





В целом по городу осенью будет высажено 15 тысяч саженцев. Из них на территориях общественного пользования 5 тысяч саженцев, 10 тысяч – на территориях школ, детских садов, ТОСов, ДНТ, СНТ и придомовых территориях многоквартирных домов.





















В Улан-Удэ вновь стартовала масштабная посадка крупномерных деревьев и саженцев.Так, в парке имени Орешкова высаживают крупномерные деревья с помощью специального агрегата-пересадчика. Весной эта машина пересадила 25 деревьев, все они прижились. Этой осенью добавилось ещё столько же.Однако, если крупномерные деревья по большей части прижились везде, то с кустарниками и саженцами дела обстоят чуть хуже.К примеру, на улице Жуковского некоторые высаженные весной яблони не прижились. Теперь сотрудники МБУ «Городское лесничество» производят замену погибших и повреждённых саженцев.В этих двух точках сегодня в рамках рабочего выезда побывал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. Он отметил, что ошибки, допущенные в прошлом году, были учтены.- Сейчас на улице Жуковского на одной стороне идёт реставрация живой изгороди, а на другой – высадка яблоневая аллея. Именно яблоня, которая берётся двух или трёхметровая, приживается тяжеловато. Пример этой улицы говорит о том, что весенние посадки яблонибольшого размера прошли не совсем удачно. На этой улицы процент приживаемости ниже, чем во всём городе. Принято решение садить маленькие, с комом земли, - сказал Игорь Шутенков.Сейчас на улице Жуковского высажено уже 72 саженца яблони.