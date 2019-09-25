Акция состоялась 24 сентября
В Улан-Удэ накануне состоялась акция памяти подвига Алдара Цыденжапова. Об этом сообщает пресс-служба минспорта региона.
Почтить память героя собрались родственники Алдара, представители минспорта Бурятии, военной части 46108, ДОССАФ России, Боевого братства, благотворительного фонда по увековечиванию памяти Алдара Цыденжапова, волонтёры Победы и жители города.
Пришедшие на акцию люди возложили цветы к памятнику Герою России.
Справка:
Алдар Цыденжапов (4 августа 1991 — 28 сентября 2010) — матрос Тихоокеанского флота России, погибший во время несения службы на эсминце «Быстрый». Предотвратив ценой своей жизни крупную аварию на военном корабле, спас от гибели сам корабль и экипаж в составе 348 человек. Погиб от сильнейших ожогов, перекрыв утечку топлива во время пожара в котельной.
16 ноября 2010 года ему посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации.
В память Алдару Цыденжапову в Улан-Удэ поставили памятник. Именем Алдара Цыденжапова названа улица в посёлке Агинское. Именем Героя названа улица в посёлке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района Иркутской области. В школе посёлка Агинское, в которой он учился, установлена мемориальная доска. На берегу бухты Абрек залива Стрелок, где базируются корабли Приморского объединения Тихоокеанского флота, у пирса эскадренного миноносца «Быстрый» открыт знак памяти. На эсминце «Быстрый» открыта мемориальная доска. Место в кубрике, где жил Алдар Цыденжапов, навсегда останется за ним. Матрос навечно зачислен в списки экипажа корабля.
В Улан-Удэ почтили память Героя России Алдара Цыденжапова
Общество, Фото:
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