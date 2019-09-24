Сотрудники колонии в Иркутской области станцевали стриптиз: видео

На днях в социальных сетях появилось скандальное видео с участием сотрудников ФСИН – на кадрах сотрудники в форме, стоя на табуретках, танцуют стриптиз. Оказалось, что откровенные танцы на корпоративе показывали сотрудники красноярской колонии-поселения №14, которая находится в Тайшетском районе Иркутской области.
20 сентября ГУФСИН по Красноярскому краю прокомментировало ситуацию, заявив, что руководством назначена служебная проверка.
На время проведения проверки врио начальника колонии-поселения отстранили от исполнения служебных обязанностей.
Также пресс-служба ГУФСИН по Красноярскому краю отметила, что корпоратив проводился не на территории учреждения, а в клубе в посёлке Тамтачет Тайшетского района Иркутской области.
Подобный скандал происходил и в Бурятии – зимой этого года в улан-удэнском отделе полиции №2 сотрудников поздравили на День защитника Отечества откровенным танцем стриптизёрши. Видео утекло в Сеть, а новость о стриптизе в полиции прогремела на всю страну. Инцидент высмеял в своём шоу ведущий Иван Ургант. Министр внутренних дел по Бурятии Олег Кудинов получил предупреждение о неполном служебном соответствии.