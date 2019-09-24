Сотрудники колонии в Иркутской области станцевали стриптиз: видео

На днях в социальных сетях появилось скандальное видео с участием сотрудников ФСИН – на кадрах сотрудники в форме, стоя на табуретках, танцуют стриптиз. Оказалось, что откровенные танцы на корпоративе показывали сотрудники красноярской колонии-поселения №14, которая находится в Тайшетском районе Иркутской области.









