19 сентября православные отмечали праздник – день воспоминания чуда архистратига Михаила в Хонех
В Михайло-Архангельском храме Улан-Удэ состоялось праздничное богослужение. Его совершил настоятель храма иеромонах Николай (Щербаков).
- В этот будничный день храм был заполнен верующими. Батюшка поздравил собравшихся с храмовым праздником. Также отец Николай пригласил всех на престольный праздник 21 ноября, - сообщает Бурятская митрополия.
Затем состоялся крестный ход вокруг храма к поклонному кресту.
По завершении богослужения всех собравшихся ждала праздничная трапеза.
В Улан-Удэ прошёл крестный ход вокруг храма
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