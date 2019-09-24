В Улан-Удэ прошёл крестный ход вокруг храма

19 сентября православные отмечали праздник – день воспоминания чуда архистратига Михаила в Хонех



В Михайло-Архангельском храме Улан-Удэ состоялось праздничное богослужение. Его совершил настоятель храма иеромонах Николай (Щербаков).



- В этот будничный день храм был заполнен верующими. Батюшка поздравил собравшихся с храмовым праздником. Также отец Николай пригласил всех на престольный праздник 21 ноября, - сообщает Бурятская митрополия.



Затем состоялся крестный ход вокруг храма к поклонному кресту.



По завершении богослужения всех собравшихся ждала праздничная трапеза.



