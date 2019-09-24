Около 200 из них женщины
В Восточном военном округе с начала года более четырёх тысяч военнослужащих по контракту, заключивших первый контракт, успешно прошли сборы по общевойсковой интенсивной подготовке с элементами «курса выживания». Около 200 из которых военнослужащие женщины.
Сборы по общевойсковой подготовке для военных организованы на базе окружных учебных центров в Хабаровском крае и Забайкалье.
В ходе обучения будущие военные профессионалы осваивают основные воинские дисциплины, в частности огневую, тактическую, инженерную, медицинскую подготовку, военную топографию.
На полевом выходе контрактники проходят «обкатку» танками, преодолевают огненно-штурмовую полосу. Она включает более 15 различных препятствий, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Контрактники Восточного округа прошли «курс выживания»
Общество, Фото:
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