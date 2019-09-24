Контрактники Восточного округа прошли «курс выживания»

Около 200 из них женщины



В Восточном военном округе с начала года более четырёх тысяч военнослужащих по контракту, заключивших первый контракт, успешно прошли сборы по общевойсковой интенсивной подготовке с элементами «курса выживания». Около 200 из которых военнослужащие женщины.



Сборы по общевойсковой подготовке для военных организованы на базе окружных учебных центров в Хабаровском крае и Забайкалье.



В ходе обучения будущие военные профессионалы осваивают основные воинские дисциплины, в частности огневую, тактическую, инженерную, медицинскую подготовку, военную топографию.



На полевом выходе контрактники проходят «обкатку» танками, преодолевают огненно-штурмовую полосу. Она включает более 15 различных препятствий, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

