Гонщица из Иркутской области стала призёром первенства России по маунтинбайку

Общество, Фото: пресс-служба министерства спорта Иркутской области

Она получила «серебро» в гонке в гору на дистанции 5,2 км



Спортсменка из Усолья-Сибирского Дарья Бунеева выиграла серебряную медаль на первенстве России по маунтинбайку, которое с 21 по 23 сентября состоялось в посёлке Псебай Краснодарского края. Дарья была одной из сильнейших велосипедисток в гонке в гору на дистанции 5,2 км.



Усольчанка уступила лидирующую позицию велогонщице из Санкт-Петербурга. При этом Дарья выиграла считанные секунды заезда у ещё одной питерской спортсменки, финишировавшей третьей.



Для Дарьи Бунеевой этот сезон стал успешным. Она неоднократно завоевывала медали различного достоинства на первенстве России и всероссийских соревнованиях по велоспорту-шоссе. Так, в июле в Воронеже на всероссийских соревнованиях Дарья одержала победу среди юниорок 17-18 лет в индивидуальной гонке на 10 км. В августе в Майкопе спортсменка завоевала золотую медаль на многодневных всероссийских соревнованиях. Также в прошлом месяце она стала бронзовым призёром первенства России в парной гонке в Хабаровске. В сентябре в Хабаровском крае на всероссийских соревнованиях Дарья Бунеева выиграла две золотые медали в индивидуальных гонках. Сейчас Дарья принимает участие в стартах по экстремальному олимпийскому виду спорта – маунтинбайку.



Напомним, Дарья Бунеева – кандидат в мастера спорта, член сборной команды Иркутской области по велоспорту-шоссе. Усольчанка занимается под руководством тренера Игоря Грицких. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

