В Монголии откроют мемориальную доску советским лётчикам



25 сентября в монгольском сомоне Цагаан-Овоо состоится торжественное открытие памятной доски советским лётчикам, погибшим на аэродроме этого населённого пункта в 1945 году. В мероприятии примут участие представители администрации Дорнод аймака Монголии и посольства России в Монголии, а также руководство Забайкальского госуниверситета, по инициативе которого и будет установлен памятник, сообщила пресс-служба университета.



По словам проректора ЗабГУ по социальной и воспитательной работе Виктора Кузнецова, весной этого года во время образовательной выставки к делегации Забайкальского госуниверситета с просьбой о помощи в восстановлении памятника советским воинам обратились представители городской администрации.



- Они рассказали нам, что в военные годы в расположенном недалеко от границы с Россией сомоне Цагаан-Овоо находился так называемый аэродром подскока. В 1945 году на нём разбился самолет с советскими лётчиками, которые летели с Западного фронта на Восточный, чтобы громить Квантунскую армию. В конце 40-х годов нашим солдатам там был установлен металлический памятник, но в жуткие 90-е его спилили и продали на металлолом, – поделился Виктор Кузнецов.



Тогда забайкальцы связались со скульптором Валерием Башировым, который специализируется на изготовлении мемориальных досок. Он приготовил эскиз памятника, на котором на монгольском и русском языках будут увековечены имена героев.



- Фамилии трёх наших воинов уже известны – это лётчики Кочетков, Краснов и Павлов. Имена двух других солдат пока остаются неизвестными, но работа по поиску информации о них идёт полным ходом, – рассказал проректор ЗабГУ.



Барельефная мемориальная доска советским лётчикам станет подарком монгольскому народу от Забайкалья в честь 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.



