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В Бурятии готовятся к празднованию 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума

В Бурятии готовятся к празднованию 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Знаменательная дата будет отмечаться в 2020 году

20 сентября в селе Тарбагатай прошло заседание организационного комитета по подготовке празднования 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума, противника церковной реформы, начатой патриархом Никоном и царём Алексеем Михайловичем в XVII веке. Знаменательная дата будет отмечаться в 2020 году.

В заседании оргкомитета приняли участие министр культуры Бурятии Соелма Дагаева, директор Национального музея республики Татьяна Бороноева, сотрудники музея и представители прессы, а также гости из Москвы, Тюмени, Ханты-Мансийска, приехавшие в Улан-Удэ на форум «Бурятия объединяет».

Несмотря на то, что до праздничных мероприятий ещё год, активная подготовка идёт полным ходом. Готовится обширная программа: фестивали, конкурсы, встречи, мастер-классы. Также, в поселениях Тарбагатайского района планируется проведение интерактивных программ, направленных на знакомство жителей и гостей республики с культурой старообрядцев Бурятии.

Гостей из Улан-Удэ, приехавших на заседание оргкомитета, встретили хлебом и солью у горы Спящий лев, с вершины которой открывается красивый вид на Селенгу. Затем была проведена экскурсия в музее «Истории культуры старообрядцев» при старообрядческой церкви в селе Тарбагатай. Музей был создан в 2001 году отцом Сергием. В музее собрано более 5 тыс. артефактов, которые использовались жителями района в быту в XVII-XX веках.

– Есть старинный механизм водяной мельницы, веялка, плуги и капканы. Вот, лыжи, подбитые камусом. Они едут вперед, а назад уже не скользят. А вот у нас целая гора костей древних животных: шерстистых носорог, бизонов и т.д. Мы их не выкапываем, находим после обильных дождей, – рассказал заведующий музеем Александр Палий. – Все эти вещи принесли прихожане из Тарбагатая и соседних деревень. Например, большие чайники из чистой меди, всевозможные самовары, выпущенные до и после 1891 года, телега с деревянной осью и ступа высотой более метра.
После музея гости посетили старообрядческий храм в честь Воздвижения честного и животворящего креста. А сотрудники Национального музея Бурятии развернули для участников заседания оргкомитета фотовыставку «За веру и мужество» с фотографиями старообрядцев конца XIX – начала XX веков.

– В собрании Национального музея, наряду с другими коллекциями, достойное место занимает коллекция старообрядческой материальной культуры. Более 200 экспонатов, раскрывающих самобытную культуру семейских Бурятии, – сообщила Саяна Галсанова, заведующая историко-краеведческим центром имени Хангалова.

Затем был представлен старинный свадебный обряд. Невесту и жениха выбрали из присутствующих гостей. Под красивые свадебные песни их одели в свадебные наряды. Костюм семейской женщины состоял из нескольких юбок. Рубаха шилась из дорогих тканей. Подъюбник делался с вышивкой, игравшей роль оберега. Сарафан шился выше талии. В «запане» (вид женского передника – ред.) качали детей, переносили вещи. Наряд семейской женщины обязательно украшался янтарем. Янтарь очень ценился. За нитку крупного янтаря в старину можно было приобрести добротный дом. И, наконец, главная составляющая наряда семейской женщины – головной убор – «кичка».

В конце мероприятия для всех желающих были проведены мастер-классы.

Протопоп Аввакум – крупнейший деятель старообрядчества XVII века, в одной из ссылок он шесть лет провел на территории современной Бурятии. В Бурятию первые старообрядцы, несогласные с никонианской церковной реформой, прибыли более 250 лет назад. В настоящий момент многие потомки старообрядцев успешно трудятся на ниве науки, культуры, искусства, промышленности и экономики, в органах государственной власти и местного самоуправления.

Традиционная народная культура семейских старообрядцев Бурятии признана ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального наследия человечества. Бурятия – один из центров древлеправославия современной России. В Улан-Удэ находится кафедральный собор Сибирской древлеправославной епархии, сообщает пресс-служба музея. 
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