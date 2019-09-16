Иркутянин стал призёром первенства мира по шашкам-64

Общество, Фото: пресс-служба министерства спорта Иркутской области

Он завоевал «бронзу» в классической программе



Иркутский спортсмен Денис Филатов стал бронзовым призёром в классической программе на первенстве мира по шашкам-64 среди юношей. Соревнования проходили с 4 по 14 сентября в Измире в Турции и собрали более 130 сильнейших юных шашистов из 12 стран.



От Иркутской области в соревнованиях принимали участие два спортсмена – воспитанник дворца детского и юношеского творчества города Иркутска Денис Филатов и представитель Усть-Ордынской ДЮСШ Василий Номогоев. Денис получил право участвовать в этом турнире, став в апреле этого года серебряным призёром первенства Европы.



Первенство мира проводилось в трёх программах – классической, быстрой и молниеносной. В классической программе Денис Филатов завоевал бронзовую медаль. По ходу турнира он победил Веиюй Руана (Китай) и Аминджона Собирова (Таджикистан). В быстрой программе Денис занял четвёртое место, в молниеносной – шестое. Василий Номогоев в классической программе стал шестым, в быстрой – пятым, в молниеносной – четвёртым.



Напомним, Денис Филатов тренируется у Дмитрия Никифорова. Тренером Василия Номогоева является Геннадий Баядаев. Об этом сообщает пресс-служба минспорта региона.

