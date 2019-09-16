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Иркутянин стал призёром первенства мира по шашкам-64

Иркутянин стал призёром первенства мира по шашкам-64
Общество,  Фото:пресс-служба министерства спорта Иркутской области
Он завоевал «бронзу» в классической программе

Иркутский спортсмен Денис Филатов стал бронзовым призёром в классической программе на первенстве мира по шашкам-64 среди юношей. Соревнования проходили с 4 по 14 сентября в Измире в Турции и собрали более 130 сильнейших юных шашистов из 12 стран.

От Иркутской области в соревнованиях принимали участие два спортсмена – воспитанник дворца детского и юношеского творчества города Иркутска Денис Филатов и представитель Усть-Ордынской ДЮСШ Василий Номогоев. Денис получил право участвовать в этом турнире, став в апреле этого года серебряным призёром первенства Европы.

Первенство мира проводилось в трёх программах – классической, быстрой и молниеносной. В классической программе Денис Филатов завоевал бронзовую медаль. По ходу турнира он победил Веиюй Руана (Китай) и Аминджона Собирова (Таджикистан). В быстрой программе Денис занял четвёртое место, в молниеносной – шестое. Василий Номогоев в классической программе стал шестым, в быстрой – пятым, в молниеносной – четвёртым.

Напомним, Денис Филатов тренируется у Дмитрия Никифорова. Тренером Василия Номогоева является Геннадий Баядаев. Об этом сообщает пресс-служба минспорта региона.
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