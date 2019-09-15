На центральной площадке экомарафона «Сохраним лес» накануне работали около 500 человек, лес посажен на площади более 9 га
Иркутская область присоединилась к всероссийской экологической акции «Живи, лес». Впервые в рамках кампании на территории Кировского лесничества в Боханском районе состоялся экомарофон «Сохраним лес», участие в котором принял всемирно известный пианист Денис Мацуев.
Музыкант отметил, что восстановление лесов – важное и необходимое дело. Сохранить и защитить лёгкие планеты – наша задача.
- Моя родная земля и мой родной дом ассоциируются у меня с добром. Я всегда говорил и буду говорить, что лозунг наших людей, сибиряков - делать добро. Самое главное, что мы все близкие люди и не можем оставаться в стороне. Сейчас нам нужно помочь нашей области, была беда – и пожары, и наводнения, нельзя оставаться равнодушными. Акция замечательная, я не мог не поучаствовать. Ведь лес – это наше достояние, наши лёгкие, - добавил Денис Мацуев.
Заместитель министра лесного комплекса Иркутской области Роман Герасимов пояснил, что на центральной площадке экомарафона «Сохраним лес» накануне работали около 500 человек, лес посажен на площади более 9 га.
- Иркутская область – один из участников большого всероссийского марафона, конечная цель которого посадить 30 миллионов деревьев. На территории региона сегодня подобные акции проходят в семи разных точках на общей площади больше 110 га, - пояснил заместитель министра.
Участие в акции приняли представители различных организаций Иркутской области, школьники, студенты, общественники, блогеры, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Денис Мацуев принял участие в акции «Живи, лес» в Иркутской области
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