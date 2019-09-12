В профилактической акции участвовали медики и дорожные полицейские
11 сентября отмечается Всероссийский день трезвости. Именно к этой дате приурочена профилактическая акция Кабанской госавтоинспекции и районной больницы. Сотрудники двух ведомств напомнили водителям о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения.
- В ходе мероприятия полицейские рассказали о последствиях ДТП с участием пьяных водителей, мерах административной и уголовной ответственности за данное нарушение. Они призвали водителей не допускать подобных фактов, не повторять чужих ошибок и не подвергать опасности себя, своих близких и других участников дорожного движения, - сообщает УГИБДД по Бурятии.
Медицинские работники рекомендовали автомобилистам отказаться от вредных привычек. А также отметили, что после употребления спиртных напитков у водителя снижается реакция, что может повлечь ДТП и стать причиной травмирования и гибели людей.
Организаторы акции надеются, что водители прислушаются к их советам и будут ответственно относится к вопросам дорожной безопасности.
В Бурятии водителей призвали к трезвому вождению
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