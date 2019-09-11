82 подъёма гири принесли ему золотую медаль
Забайкальский спортсмен Владимир Решетников стал победителем первенства России по гиревому спорту среди ветеранов в Алуште (Республика Крым). Выступая в весовой категории до 85 килограмм, Владимир выполнил упражнение «длинный цикл» с весом гирь 24 килограмма с результатом 82 подъёма.
Кроме того, он является двукратным призёром первенства России среди ветеранов в 2016 и 2017 годах. Спортсмен тренируется под руководством мастера спорта России Евгения Иванова. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Забайкальского края.
Забайкальский гиревик победил на ветеранском первенстве России
Общество, Фото:
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