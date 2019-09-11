Забайкальский гиревик победил на ветеранском первенстве России

Общество, Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края

82 подъёма гири принесли ему золотую медаль



Забайкальский спортсмен Владимир Решетников стал победителем первенства России по гиревому спорту среди ветеранов в Алуште (Республика Крым). Выступая в весовой категории до 85 килограмм, Владимир выполнил упражнение «длинный цикл» с весом гирь 24 килограмма с результатом 82 подъёма.



Кроме того, он является двукратным призёром первенства России среди ветеранов в 2016 и 2017 годах. Спортсмен тренируется под руководством мастера спорта России Евгения Иванова. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Забайкальского края.

