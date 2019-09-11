Эколог собирает деньги на поездку бурятского рыбака в Японию

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Рыбак из Бурятии может попасть на международный фестиваль в Японии



Иркутский эколог Марина Рихванова 28 августа объявила о сборе денег на поездку в Японию для жителя Бурятии, рыбака Николая Пиноева. Его пригласили на международный фестиваль «Мать-Земля коренных народов Азии и Тихоокеанского региона», который проводится в городе Саппоро с 11 по 14 октября.



Мероприятие проводит женская организация «Меноко Мосмос», они представляют народ айну – древнейшее население японских островов. На фестивале будет обсуждаться вопрос о возрождении культуры питания коренных народов, о сохранении традиций в еде, адаптации коренных народов к условиям современности.



Николай Пиноев – уроженец села Ранжурово у дельты реки Селенга, жители этого села столетиями занимаются рыбной ловлей и сейчас, в условиях запрета на вылов омуля, они лишены основного дохода.



Марина Рихванова объясняет, что этот фестиваль – шанс для коренных байкальских рыбаков найти новые возможности для реализации своих умений и знаний.



- Зачем это нужно? Николай Хабшанович - представитель коренной общины, издревле занимающейся рыбной ловлей на Байкале. Он сможет познакомиться с такими же представителями коренных народов Японии и азиатской части Тихого океана. Обсудить с ними, как адаптироваться к новым условиям и повысить доход, как сохранить место обитания и естественное воспроизводство рыбы. Нужно найти новые источники существования, но при этом такие, чтобы не потерять ту экспертность, которой ни у кого больше нет, - рассказала Марина Рихванова на своей странице в Facebook.



По её словам, байкальские рыбаки занимаются воспроизводством рыбы нехитрыми приспособлениями - роддомами из веток. А для омуля раньше использовались специальные косы, чтобы убирать водоросли для прохода рыбы на нерест и выпуска мальков в Байкал.



Организаторы обеспечат гостю проживание, питание и трансфер по городу, а билеты на самолет и оформление визы рыбак должен оплатить самостоятельно. Эколог Марина Рихванова собирает деньги как раз на дорогу от села Ранжурово до Саппоро и обратно. Самый дешевый вариант – ехать до Владивостока на поезде, а оттуда – на самолете. Известно, что деньги на билеты на поезд уже собраны.



