Также под отключение попал детсад
Накануне, 10 сентября, в 9:45 произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались потребители частного сектора микрорайона Исток в Улан-Удэ и 1 корпус детсада «Колобок».
В 13:14 после замены неисправных элементов подача электроэнергии была восстановлена. Время отключения составило 3 часа 29 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.
Исток в Улан-Удэ оставался без света больше трёх часов
Общество, Фото:
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