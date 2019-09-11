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Исток в Улан-Удэ оставался без света больше трёх часов

Исток в Улан-Удэ оставался без света больше трёх часов
Общество,  Фото:pixabay.com
Также под отключение попал детсад

Накануне, 10 сентября, в 9:45 произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались потребители частного сектора микрорайона Исток в Улан-Удэ и 1 корпус детсада «Колобок».

В 13:14 после замены неисправных элементов подача электроэнергии была восстановлена. Время отключения составило 3 часа 29 минут, сообщается в оперативной сводке по городу. 
отключение света
 
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