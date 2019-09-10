В Окинском районе Бурятии строят свой «Арбат»

В Орлике создадут пешеходную зону с полным ограничением движения автотранспорта
В селе Орлик Окинского района Бурятии начались работы по благоустройству центра села. В этом месте будет организована зона семейного отдыха.
На участке от здания Сбербанка до здания автовокзала запланировано создание пешеходной зоны с полным ограничением движения автотранспорта. Помимо того, здесь будут установлены новые скамейки, урны, клумбы из кованого железа и стилизованные фонари. Работы по благоустройству будут реализованы поэтапно по мере поступления ежегодных субсидий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
По сообщению пресс-службы районной администрации, на эти цели из федерального бюджета направлено более 700 тысяч рублей, также софинансировано более 100 тысяч рублей из местного бюджета.
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