Презентация состоится сегодня
Презентация книги «Оптимист проверяется жизнью» состоится сегодня, 10 сентября, в 15:00 в центральной городской библиотеке имени Калашникова в Улан-Удэ.
- Издание выходит к юбилею известного педагога, журналиста, руководителя «Лиги юных журналистов Бурятии», кандидата педагогических наук, заслуженного работника культуры Бурятии и России Людмилы Будажаповны Доржиевой. Книга знакомит читателя с её жизнью и творчеством, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Людмила Доржиева много лет посвятила детской журналистике, является автором многочисленных научных работ, в которых анализируется деятельность информационных объединений, вопросы воспитания и образования подрастающего поколения.
Поздравить юбиляра придут коллеги Бурятского республиканского института образовательной политики, известные поэты Бурятии, коллеги и ученики Загустайской школы. Многие известные журналисты республики – её ученики. Все они придут чествовать своего наставника.
Руководитель лиги юных журналистов Бурятии написала книгу
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