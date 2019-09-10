Руководитель лиги юных журналистов Бурятии написала книгу

Презентация состоится сегодня



Презентация книги «Оптимист проверяется жизнью» состоится сегодня, 10 сентября, в 15:00 в центральной городской библиотеке имени Калашникова в Улан-Удэ.



- Издание выходит к юбилею известного педагога, журналиста, руководителя «Лиги юных журналистов Бурятии», кандидата педагогических наук, заслуженного работника культуры Бурятии и России Людмилы Будажаповны Доржиевой. Книга знакомит читателя с её жизнью и творчеством, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



Людмила Доржиева много лет посвятила детской журналистике, является автором многочисленных научных работ, в которых анализируется деятельность информационных объединений, вопросы воспитания и образования подрастающего поколения.



Поздравить юбиляра придут коллеги Бурятского республиканского института образовательной политики, известные поэты Бурятии, коллеги и ученики Загустайской школы. Многие известные журналисты республики – её ученики. Все они придут чествовать своего наставника.



