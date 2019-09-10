Произошло аварийное отключение электроэнергии
Накануне, 9 сентября, 9:30 из-за неисправности произошло аварийное отключение электроэнергии в микрорайоне Забайкальский в Улан-Удэ. Под отключение попали потребители частного сектора с улиц Линейная, Ледовая, Шукшина; школа №55.
В 12:10 авария устранена, все потребители запитаны по нормальной схеме. Время отключения составило 2 часа 40 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.
3 улицы в Улан-Удэ оставались без света
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