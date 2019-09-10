3 улицы в Улан-Удэ оставались без света

Произошло аварийное отключение электроэнергии



Накануне, 9 сентября, 9:30 из-за неисправности произошло аварийное отключение электроэнергии в микрорайоне Забайкальский в Улан-Удэ. Под отключение попали потребители частного сектора с улиц Линейная, Ледовая, Шукшина; школа №55.



В 12:10 авария устранена, все потребители запитаны по нормальной схеме. Время отключения составило 2 часа 40 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.

