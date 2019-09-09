По Малому Куналею в Бурятии прошёл крестный ход

Общество, Фото: Бурятская митрополия

Приход села размещён в бывшем сельсовете



В день сретения Владимирской иконы Божьей Матери в селе Малый Куналей в Бурятии состоялся престольный праздник.



- Приход этого села (один из самых старых в Бичурском районе) ютится в молельном доме — бывшем сельсовете. В маленьком алтаре в 2013 году священническим чином был освящен престол. И с тех пор там регулярно совершаются литургии, - сообщает Бурятская митрополия.



8 сентября впервые после праздничного богослужения состоялся крестный ход по селу. В нём приняли участие жители Малого Куналея и гости из окрестных сёл.

