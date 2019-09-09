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В Чите пройдёт спартакиада «Забайкальские игры»

В Чите пройдёт спартакиада «Забайкальские игры»
Общество,  Фото:pixabay.com
Соревноваться будут сборные команды муниципальных районов и городских округов края

В Чите с 19 по 22 сентября состоится V спартакиада «Забайкальские игры». Сейчас объявлен набор волонтёров.

Мероприятие проводится по этапам как смотр работы по физической культуре и спорту: На первом этапе в июле и августе прошли спартакиады в муниципальных районах и городских округах Забайкальского края. В Чите пройдут финальные соревнования спартакиады среди сборных команд муниципальных районов и городских округов.

Состав каждой делегации включает в себя 38 человек, в том числе семейная команда из 3 человек (ребёнок 2005-2006 года рождения независимо от пола). Возраст остальных участников соревнований – 18 лет и старше. Обязательно участие в команде одного мужчины старше 60 лет и одной женщины старше 55 лет. К участию не допускаются учащиеся общеобразовательных организаций (за исключением участников семейных команд), военнослужащие, а также члены спортивных сборных команд Забайкальского края.

Соревнования проводятся раздельно по группам:

I группа: муниципальные районы «Борзинский район», «Забайкальский район», «Карымский район», «Город Краснокаменск и Краснокаменский район», «Могойтуйский район», «Могочинский район», «Нерчинский район», «Оловяннинский район», «Приаргунский район», «Сретенский район», «Хилокский район», «Чернышевский район», «Шилкинский район», «Читинский район», городской округ «Город Чита»;

II группа: муниципальные районы «Агинский район», «Акшинский район», «Александрово-Заводский район», «Балейский район», «Газимуро-Заводский район», «Дульдургинский район», «Каларский район», «Калганский район», «Красночикойский район», «Кыринский район», «Нерчинско-Заводский район», «Ононский район», «Петровск-Забайкальский район», «Тунгокоченский район», «Тунгиро-Олёкминский район», «Шелопугинский район», «Улётовский район», городской округ «Город Петровск-Забайкальский», городской округ ЗАТО п. Горный, городской округ «Посёлок Агинское».

В программу спартакиады включены соревнования по следующим видам спорта:

мужчины: волейбол, гиревой спорт, мини-футбол, лёгкая атлетика, настольный теннис, дартс, масс-рестлинг, стрельба из пневматической винтовки, комбинированная эстафета «Большие гонки»;

женщины: волейбол, лёгкая атлетика, настольный теннис, дартс, масс-рестлинг, стрельба из пневматической винтовки, комбинированная эстафета «Большие гонки»;

семейные команды: дартс, лёгкая атлетика, настольный теннис.

Команды, занявшие первые три места в общекомандном зачёте, награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней, участники команд – грамотами, медалями. Также будут награждены команды, занявшие I, II, III места в волейболе, мини-футболе, лёгкой атлетике, соревнованиях семейных команд «Спортивная семья», комбинированной эстафете «Большие гонки», легкоатлетической эстафете 4 х 200 м. Участники команд, занявшие I,II, III места в индивидуальных видах спорта, награждаются грамотами, медалями. 
спорт спартакиада Забайкальский край Чита
 
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