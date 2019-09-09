Киносеанс посетили около 70 человек
Вдохновившись премьерой «Оно-2», Национальная библиотека Бурятии пригласила улан-удэнцев посмотреть короткометражные фильмы ужасов. Фильмы были тщательно отобраны по разным стилям и сюжетам.
- Мы провели своеобразный эксперимент – насколько горожан интересуют фильмы ужасов. В итоге сделали вывод, что будем также прорабатывать мероприятия в этом направлении. Эксперимент удался, — поделился заведующий отделом культурно-просветительских проектов и связей с общественностью Александр Бузин.
Киносеанс посетили около 70 человек. На показ фильмов можно было попасть бесплатно - по читательскому билету. Все, кто не имел читательский билет, получили его по паспорту на стойке регистрации. В итоге в библиотеку записалось 16 новых читателей.
Всем пришедшим были вручены лотерейные номерки для розыгрыша. В конце мероприятия был определён счастливчик, который получил сертификат в кино на 500 рублей, сообщили в библиотеке.
Улан-удэнцы пощекотали нервы на Ночи страшного кино
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Бурятии пройдёт вторая очная сессия второго набора «Медиашколы: Дальневосточный репортёр»
Дружинникам и членам казачьих обществ приграничных районов полагается 50 рублей за час
Киносеанс посетили около 70 человек
Команды со всего Дальнего Востока соревновались в девяти видах спорта
Первый бой Георгий Кушиташвили проведёт 15 сентября
Во взятых образцах продукции обнаружены бактерии кишечной палочки
Александра Пермякова и Егор Бекало завоевали две медали по конному спорту
Произошла авария
Мужчину дважды поймали нетрезвым за рулём
Авария произошла в микрорайоне Батарейка
В дело вмешалась прокуратура
По данным Бурятского гидрометцентра, 9 сентября по республике без осадков, утром местами туман
Военнослужащие рассказали школьникам о боевых возможностях военной техники, краткие технические характеристики, порядок действия экипажей, расчётов
8 сентября Улан-Удэ выбирает мэра и депутатов горсовета, в районах проходят выборы местных депутатов. «Байкал-Daily» провёл онлайн-трансляцию
Самый высокий дом Улан-Удэ, дольщики которого устраивали акции протеста, сдали в эксплуатацию