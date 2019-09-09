Улан-удэнцы пощекотали нервы на Ночи страшного кино

Киносеанс посетили около 70 человек



Вдохновившись премьерой «Оно-2», Национальная библиотека Бурятии пригласила улан-удэнцев посмотреть короткометражные фильмы ужасов. Фильмы были тщательно отобраны по разным стилям и сюжетам.



- Мы провели своеобразный эксперимент – насколько горожан интересуют фильмы ужасов. В итоге сделали вывод, что будем также прорабатывать мероприятия в этом направлении. Эксперимент удался, — поделился заведующий отделом культурно-просветительских проектов и связей с общественностью Александр Бузин.



Киносеанс посетили около 70 человек. На показ фильмов можно было попасть бесплатно - по читательскому билету. Все, кто не имел читательский билет, получили его по паспорту на стойке регистрации. В итоге в библиотеку записалось 16 новых читателей.



Всем пришедшим были вручены лотерейные номерки для розыгрыша. В конце мероприятия был определён счастливчик, который получил сертификат в кино на 500 рублей, сообщили в библиотеке.

