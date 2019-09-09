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В Бурятии работодатель не выплатила продавцам компенсацию за отпуск

В Бурятии работодатель не выплатила продавцам компенсацию за отпуск
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В дело вмешалась прокуратура

В прокуратуру обратилась жительница Муйского района Бурятии с просьбой провести проверку исполнения трудового законодательства в деятельности индивидуального предпринимателя, осуществляющего розничную торговлю.

- Установлено, что трудовые договоры, заключённые с двумя продавцами магазина, составлены в нарушение трудового кодекса. В них отсутствуют сведения о месте работы, условиях оплаты труда, выплата заработной платы в соответствии с договорами должна производиться по согласованию с работодателем, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Также вопреки законодательству работникам при увольнении не выплачена денежная компенсация за неиспользованные отпуска.

После прокурорского вмешательства индивидуальным предпринимателем нарушения устранены, выплачен долг и компенсация за задержку.

Работодатель привлечена к административной ответственности за ненадлежащее оформление трудового договора и за неполную выплату в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений. Ей назначены предупреждение и штраф в размере 2 тысяч рублей.
прокуратура
 
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