В Бурятии работодатель не выплатила продавцам компенсацию за отпуск

В дело вмешалась прокуратура



В прокуратуру обратилась жительница Муйского района Бурятии с просьбой провести проверку исполнения трудового законодательства в деятельности индивидуального предпринимателя, осуществляющего розничную торговлю.



- Установлено, что трудовые договоры, заключённые с двумя продавцами магазина, составлены в нарушение трудового кодекса. В них отсутствуют сведения о месте работы, условиях оплаты труда, выплата заработной платы в соответствии с договорами должна производиться по согласованию с работодателем, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Также вопреки законодательству работникам при увольнении не выплачена денежная компенсация за неиспользованные отпуска.



После прокурорского вмешательства индивидуальным предпринимателем нарушения устранены, выплачен долг и компенсация за задержку.



Работодатель привлечена к административной ответственности за ненадлежащее оформление трудового договора и за неполную выплату в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений. Ей назначены предупреждение и штраф в размере 2 тысяч рублей.

