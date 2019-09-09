В дело вмешалась прокуратура
В прокуратуру обратилась жительница Муйского района Бурятии с просьбой провести проверку исполнения трудового законодательства в деятельности индивидуального предпринимателя, осуществляющего розничную торговлю.
- Установлено, что трудовые договоры, заключённые с двумя продавцами магазина, составлены в нарушение трудового кодекса. В них отсутствуют сведения о месте работы, условиях оплаты труда, выплата заработной платы в соответствии с договорами должна производиться по согласованию с работодателем, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Также вопреки законодательству работникам при увольнении не выплачена денежная компенсация за неиспользованные отпуска.
После прокурорского вмешательства индивидуальным предпринимателем нарушения устранены, выплачен долг и компенсация за задержку.
Работодатель привлечена к административной ответственности за ненадлежащее оформление трудового договора и за неполную выплату в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений. Ей назначены предупреждение и штраф в размере 2 тысяч рублей.
В Бурятии работодатель не выплатила продавцам компенсацию за отпуск
Общество, Фото:
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