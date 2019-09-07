День города в Улан-Удэ: Куда сходить

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

«Байкал-Daily» представляет программу празднования Дня города



Сегодня, 7 сентября, Улан-Удэ исполняется 353 года. Праздничные мероприятия пройдут на ряде площадок.



В 13:00 на площади Советов состоится торжественное открытие Дня города - 2019» «Яркими красками город цвети!». В нём примут участие более тысячи человек – учащиеся детских школ искусств, солисты и творческие коллективы города.



В этот день в 13:00 на площади Революции начнётся анимационный проект «Верхнеудинская ярмарка», гостями мероприятия станет шоу-группа «Россияне» (Москва), которые примут участие в праздничной концертной программе.



В 12:00 в музее истории города Улан-Удэ праздничная программа «Африка в Улан-Удэ». Здесь состоится торжественное открытие выставки «Африка в Улан-Удэ», где будут продемонстрированы образцы африканского традиционного искусства: изделия, статуэтки, маски из эбена, железного дерева, ритуальные предметы.



Выставку откроет шоумен из Конго – Клотер Мбосса Окандзе (выпускник «РУДН имени Патриса Лулумбы). После открытия выставки на площадке перед музеем состоится выступление танцевально-инструментальной группы Issongo. На протяжении всего мероприятия в залах музея будут проводиться мастер-классы по плетению африканских косичек, игре на барабанах.



Также каждый сможет приобщиться к африканской энергии танца во время мастер-класса по африканским танцам и хореографии Afro-house и Afro-fitness. Венцом программы будет выступление зажигательной певицы с африканского континента Lorna в сопровождении профессиональных танцоров.



С 12:00 до 16:00 в шахматном сквере в Гостиных рядах Централизованной библиотечной системой Улан-Удэ подготовлена оn-life игра «Город в городе» - это пространство для активных и позитивных горожан всех возрастов.



- Почувствуйте себя горожанином вымышленного города, в котором интеллект, культура и творчество основа всего. На входе в Город участник получает паспорт гражданина и игровые денежные знаки «Толстовки» и «Пушкинки». Потратить игровые деньги можно на развлечения, игры и розыгрыши. Дополнительные игровые деньги зарабатываются на Интеллектуальной бирже в конкурсах и викторинах по книгам и истории города Улан-Удэ. При наличии читательского билета Библиотечной системы Улан-Удэ можно получить дополнительные бонусы, - обещают организаторы.



Гостей мероприятия ждут выступления поэтов, бардов, музыкантов, игры, конкурсы, розыгрыши, подарки и многое другое.



В 13:00 на пешеходной части улицы Ленина состоится ежегодное мероприятие «Арт-город-2019», с участием юных художников и преподавателей детской художественной школы имени Мэрдыгеева, которые для всех желающих подготовят разные творческие мастер-классы.



Также 7 сентября в городских парках гостей и жителей нашего города будет ждать праздничная программа, посвящённая Дню города – 2019.



В 13:00 в парке культуры и отдыха «Юбилейный» пройдёт мероприятие «Большой праздник для маленьких горожан». В программе праздника:



- Детский хореографический фестиваль «Танцевальная капель»;

- Праздничный концерт детских творческих коллективов;

- станция красоты: мастер-класс по плетению косичек;

- станция музыкальная: любимые детские песни в караоке;

- станция карандашная: конкурс рисунков и поделок;

- станция танцевальная: мастер-класс по уличным танцам;

- станция мыльная: шоу мыльных пузырей, конкурс на самый оригинальный мыльный пузырь;

- станция аквагрим.



В 14:00 в парке имени Жанаева пройдёт праздничная программа «Город сказка! Город – мечта!».



В программе: концерт солистов и творческих коллективов города, конкурсы розыгрыши игры, различные мастер-классы, анимационные зоны для детей, а также море призов. На территории парка развернётся ретро-выставка «ОЛД-таймер 2019», где взору жителей предстанут раритетные авто: «ВАЗ -2101», «УАЗ», «Волга», «Победа», «Линкольн», и предметы бытового обихода (60-80 годов), также вещи военных лет, оружие и одежда.



А в 17:00 в парке имени Орешкова состоится фестиваль молодёжи и творчества «2-U». На территории парка пройдут молодёжная развлекательная программа с участием популярных солистов и творческих групп, кинопоказ семейной комедии «Байкальские каникулы 2», перфомансы и театральная площадка от Молодёжного художественного театра, розыгрыши и многое другое.



В 19:00 на площади Советов пройдёт вечерняя музыкальная программа закрытия Дня города – 2019.



В вечерней программе примут участие звезды бурятской эстрады: Мэдэгма Доржиева, Сэсэг Аюшеева, Дарима Цырендондопова, Валико Гаспарян, Елена Борохитова, Ирина Шагдурова, Сергей Плотников, ВЭГ «Лаккитон», ТСТ «Угол зрения».



Главными гостями вечера станут артисты из стран Африканского континента и популярная молодёжная кавер-группа «Инхит» из Иркутска, в исполнении которых прозвучат любимые мелодии и песни отечественных и зарубежных исполнителей.



7 сентября в 22:30 на площади Советов запустят праздничный музыкальный фейерверк «Все краски города», продолжительностью 7 минут.





Возрастное ограничение 6+



