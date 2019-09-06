С 1978 года по 2005 год Леонид Ткаченко являлся бессменным директором МУП «Водоканал»
В Улан-Удэ открыли мемориальную доску к 80-летию со дня рождения бывшего директора МУП «Водоканал», рождения заслуженного работника ЖКХ Бурятской АССР Леонида Ткаченко.
Мемориальную доску установили на здании МУП «Водоканал» по улице Красноармейская, 24.
Леонид Ткаченко вёл активную трудовую, общественную деятельность, внёс большой вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства Бурятии. В период работы Леонида Дмитриевича во главе водохозяйственного предприятия были введены в эксплуатацию многие водозаборные сооружения и насосные станции города. Общий стаж его трудовой деятельности составляет почти 50 лет, сообщили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.
Справка:
С 1978 года по 2005 год Леонид Дмитриевич Ткаченко являлся бессменным директором МУП «Водоканал». с 2004 года он возглавлял Союз коммунальных предприятий РБ. В 1986 году Леониду Дмитриевичу было присвоено почетное звание «Заслуженный работник ЖКХ Бурятской АССР», в 1998 году награждён ведомственным почётным знаком «Почётный работник ЖКХ России».
В Улан-Удэ открыли мемориальную доску памяти экс-директора «Водоканала»
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