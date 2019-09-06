В Бурятии школьники танцевали для водителей

В Тарбагатае юные инспекторы движения и сотрудники ГИБДД устроили флешмоб



Таким образом, водителям напомнили о начале учебного года, сообщает УГИБДД по Бурятии.



Юные инспекторы движения и добровольцы подготовили тематические плакаты, листовки и обращения с призывом к водителям быть осторожными около школ. Для привлечения внимания автомобилистов ребята исполнили зажигательный танец, во время которого прочитали речёвки о соблюдении правил.



Проезжающие мимо водители приветствовали детей сигналами, а пешеходы внимательно следили за выступлением школьников.





