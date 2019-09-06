В общероссийской акции будут участвовать десятки тысяч студентов в разных городах России
14 сентября в Иркутске в четвёртый раз пройдёт парад российского студенчества. Эта общероссийская акция является самым грандиозным в мире торжественным посвящением первокурсников и объединит десятки тысяч студентов в разных городах России.
Шествие колонны студентов образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования города начнётся в 10:30 от памятника Александру III до дворца спорта «Труд» по улицам Карла Маркса и Ленина. Затем на площади перед дворцом спорта состоится торжественная часть – принятие клятвы российского студента и церемония посвящения первокурсников в студенты. Перед собравшимися выступят творческие коллективы с концертной программой, и будет проведена традиционная лотерея для первокурсников.
По предварительной информации федерации студенческого самоуправления БГУ, парад студенчества в Улан-Удэ также состоится 14 сентября. В прошлом году в мероприятии на площади Советов участвовали первокурсники БГУ, ВСГУТУ, БГСХА, ВСГИК и филиала СибГУТИ.
В Иркутске и Улан-Удэ парад студентов состоится 14 сентября
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