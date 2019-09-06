Первые результаты исследований говорят о том, что разнообразие водных растений в заливе остаётся высоким
В августе на территории Забайкальского национального парка в Чивыркуйском заливе Байкала были разбиты мониторинговые площадки по наблюдению за водной растительностью. Впервые на акватории северного Байкала будет работать система наблюдения за развитием и состоянием сообществ водных растений.
- Водные растения служат пищей для травоядных рыб и средой обитания для всей ихтиофауны. Именно в зарослях водорослей прячутся травоядные плотвички, и подстерегают их хищные щуки. Кроме того, зелёные водоросли, выступая пищевыми конкурентами, предотвращают развитие сине-зелёных водорослей, выделяющих токсины. Состояние водной растительности может говорить о состоянии водоёма, о степени его чистоты и устойчивости экосистемы в целом, - отмечают в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Первые результаты исследований на постоянных площадках говорят о том, что разнообразие водных растений в Чивыркуйском заливе остаётся высоким. В составе водных сообществ присутствуют индикаторы чистой воды – харовые водоросли, впервые в Чивыркуе обнаружен редкий вид - полушник щетинистый. Элодея канадская, более 30 лет проникшая в экосистемы озера, успешно натурализовалась и доминирует во многих биотопах.
- Анализ флоры и проведённые замеры продуктивности станут основой для долговременного мониторинга состояния водной растительности - одного из главных элементов биоты красивейшего залива озера Байкал, сообщают в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
В Чивыркуйском заливе Байкале начали мониторинг водной растительности
Общество, Фото:
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