Осуждённые в Улан-Удэ спрашивали про досрочное освобождение

В колонии состоялся приём по личным вопросам
В исправительной колонии №8 в Улан-Удэ прошёл приём по личным вопросам осуждённых. Приём вели прокурор Бурятской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Евгений Зимирев, заместитель начальника УФСИН Алексей Кочетов, помощник начальника УФСИН по соблюдению прав человека в УИС Виктор Пластинин, начальник учреждения Сергей Зандаков и члены общественной наблюдательной комиссии во главе с председателем Николаем Ломако.
- Всего на приём обратились десять осуждённых. Спектр их вопросов был достаточно широк. Обращения осуждённых касались вопросов условно-досрочного освобождения и медицинского обеспечения. Также осуждённые обращались с вопросами по уголовным делам и пересмотру приговоров. На все вопросы были даны исчерпывающие ответы и необходимые разъяснения, - сообщает пресс-служба республиканского УФСИН.
В завершении состоялся обход жилой зоны исправительного учреждения, который завершился посещением магазина. Гости ознакомились с ассортиментом и стоимостью товаров.
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