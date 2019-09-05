Парки Улан-Удэ отметят День города

Молодёжная программа состоится в парке Орешкова, семейная – в «Юбилейном» и ретро – в парке Жанаева
7 сентября в Улан-Удэ пройдут праздничные мероприятия, посвящённые 353-летию города. Об этом сообщает пресс-служба дирекции по паркам культуры и отдыха.
Парк имени С. Н. Орешкова ждёт горожан и гостей столицы в 17:00 на праздничный фестиваль молодёжи и творчества «2U».
В программе фестиваля:
- выступления солистов и коллективов культурно-досуговых учреждений города с лучшими творческими номерами;
- зажигательные номера от школы танцев Виктора Яо-Фун-Тана и шоу-балета «Эскитон»;
- своё творчество покажут представители стендап-движения «StandUp2U»;
- караоке-площадка;
- театральная площадка от молодёжного художественного театра;
- розыгрыш ценных призов и подарков;
- праздничный вечер завершит известная молодёжная группа «Игро».
Также в 21:00 на территории парка пройдёт кинопоказ семейной комедии «Байкальские каникулы 2».
Парк «Юбилейный» проведёт для жителей города семейное мероприятие «Большой праздник для маленьких горожан». Начнётся торжество в 13:00 часов.
В рамках мероприятия пройдут:
- детский хореографический фестиваль «Танцевальная капель»;
- праздничный концерт детских творческих коллективов;
- «Станция красоты»: мастер-класс по плетению косичек;
- «Станция музыкальная»: любимые детские песни в караоке;
- «Станция карандашная»: конкурс рисунков и поделок;
- «Станция танцевальная»: мастер-класс по уличным танцам;
- «Станция мыльная»: шоу мыльных пузырей, конкурс на самый оригинальный мыльный пузырь;
- «Станция аквагрим».
Парк имени Д. Ж. Жанаева представит концертную программу «Город сказка, город мечта…» с 14:00 часов.
В программе будут:
- интересные конкурсы;
- занимательные мастер-классы;
- выступления ведущих творческих коллективов и исполнителей Улан-Удэ;
- выставка от военно-патриотической группы «Байкальский форпост».
Также на территории парка будет проходить ежегодная выставка-конкурс ретро-автомобилей и антикварных вещей «Олдтаймер – 2019». Тематические зоны, оригинальные декорации и работа аниматоров заставят погрузиться в эпоху ХХ века.
Парки Улан-Удэ отметят День города
Общество, Фото:
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