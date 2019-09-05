Парки Улан-Удэ отметят День города

Молодёжная программа состоится в парке Орешкова, семейная – в «Юбилейном» и ретро – в парке Жанаева



7 сентября в Улан-Удэ пройдут праздничные мероприятия, посвящённые 353-летию города. Об этом сообщает пресс-служба дирекции по паркам культуры и отдыха.



Парк имени С. Н. Орешкова ждёт горожан и гостей столицы в 17:00 на праздничный фестиваль молодёжи и творчества «2U».

В программе фестиваля:

- выступления солистов и коллективов культурно-досуговых учреждений города с лучшими творческими номерами;

- зажигательные номера от школы танцев Виктора Яо-Фун-Тана и шоу-балета «Эскитон»;

- своё творчество покажут представители стендап-движения «StandUp2U»;

- караоке-площадка;

- театральная площадка от молодёжного художественного театра;

- розыгрыш ценных призов и подарков;

- праздничный вечер завершит известная молодёжная группа «Игро».

Также в 21:00 на территории парка пройдёт кинопоказ семейной комедии «Байкальские каникулы 2».



Парк «Юбилейный» проведёт для жителей города семейное мероприятие «Большой праздник для маленьких горожан». Начнётся торжество в 13:00 часов.

В рамках мероприятия пройдут:

- детский хореографический фестиваль «Танцевальная капель»;

- праздничный концерт детских творческих коллективов;

- «Станция красоты»: мастер-класс по плетению косичек;

- «Станция музыкальная»: любимые детские песни в караоке;

- «Станция карандашная»: конкурс рисунков и поделок;

- «Станция танцевальная»: мастер-класс по уличным танцам;

- «Станция мыльная»: шоу мыльных пузырей, конкурс на самый оригинальный мыльный пузырь;

- «Станция аквагрим».



Парк имени Д. Ж. Жанаева представит концертную программу «Город сказка, город мечта…» с 14:00 часов.

В программе будут:

- интересные конкурсы;

- занимательные мастер-классы;

- выступления ведущих творческих коллективов и исполнителей Улан-Удэ;

- выставка от военно-патриотической группы «Байкальский форпост».

Также на территории парка будет проходить ежегодная выставка-конкурс ретро-автомобилей и антикварных вещей «Олдтаймер – 2019». Тематические зоны, оригинальные декорации и работа аниматоров заставят погрузиться в эпоху ХХ века.

