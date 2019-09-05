Женщина пожаловалась в прокуратуру
В прокуратуру обратилась жительница села Покровка Прибайкальского района Бурятии и заявила о нарушении её жилищных прав.
Заявительница является лицом из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоит на учёте в качестве нуждающейся в жилом помещении в органе опеки и попечительства администрации Железнодорожного района Улан-Удэ с 2009 года.
Молодая женщина остро нуждается в обеспечении жильём, вынуждена проживать в селе у знакомых, единственный источник её дохода – пенсия по инвалидности.
Однако в нарушение закона сироте жильё не выделено.
- Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением об обязании министерства социальной защиты населения Бурятии обеспечить нуждающуюся благоустроенным жилым помещением специализированного жилищного фонда в Улан-Удэ, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Решением Железнодорожного суда требования прокурора удовлетворены.
Верховным судом республики решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба ответчика – без удовлетворения.
В Бурятии сироту не обеспечили жильём
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мэр города вручил им нагрудные знаки
Автоинспекторы провели профилактическую акцию
Соревнования проходили в городском парке
Женщина пожаловалась в прокуратуру
В дело вмешалась прокуратура
Аварийное отключение электроэнергии произошло при проведении земляных работ
По данным Бурятского гидрометцентра, 5 сентября по республике местами кратковременные дожди, грозы, днём по юго-западу местами ливни
На главной площади города презентуют услуги учреждений культуры, спорта и допобразования
Юная исполнительница на чанзе из Эхирит-Булагатского района стала третьей
В краевом театре кукол «Тридевятое царство» началась работа над новым спектаклем «Не ёжик»
Гостем экологического марафон-феста стал итальянский режиссёр, военный фотограф, композитор и писатель
Для гостей праздника будут исполнены хиты советской и российской эстрады
В составе российской сборной он выиграл бронзовую медаль среди микст-команд
Гостями «Забайкальской осени» стали известные литераторы
На мероприятии они покажут свою традиционную культуру и национальные виды спорта