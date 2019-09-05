В Бурятии сироту не обеспечили жильём

Женщина пожаловалась в прокуратуру



В прокуратуру обратилась жительница села Покровка Прибайкальского района Бурятии и заявила о нарушении её жилищных прав.



Заявительница является лицом из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоит на учёте в качестве нуждающейся в жилом помещении в органе опеки и попечительства администрации Железнодорожного района Улан-Удэ с 2009 года.



Молодая женщина остро нуждается в обеспечении жильём, вынуждена проживать в селе у знакомых, единственный источник её дохода – пенсия по инвалидности.



Однако в нарушение закона сироте жильё не выделено.



- Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением об обязании министерства социальной защиты населения Бурятии обеспечить нуждающуюся благоустроенным жилым помещением специализированного жилищного фонда в Улан-Удэ, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Решением Железнодорожного суда требования прокурора удовлетворены.



Верховным судом республики решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба ответчика – без удовлетворения.

