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Усть-Ордынский центр допобразования детей выиграл всероссийский фестиваль

Усть-Ордынский центр допобразования детей выиграл всероссийский фестиваль
Общество, 
Юная исполнительница на чанзе из Эхирит-Булагатского района стала третьей

Центр дополнительного образования детей посёлка Усть-Ордынского Иркутской области стал победителем финального этапа IV всероссийского детского фестиваля «Наследники традиций» в номинации «Образовательный бренд территории». Заключительный очный этап прошёл в конце августа в Вологде. Участие в нём приняли 240 человек из 36 регионов страны.

Директор центра Любовь Жербакова представила на конкурс опыт проведения областного фестиваля детского и юношеского творчества «Язык – душа народа», который проводится учреждением с 2008 года. Также в номинации «Юный музыкант» в возрастной группе 14-17 лет Светлана Иванова из Эхирит-Булагатского района заняла третье место.

На фестивале для юных артистов были проведены экскурсии, выставки, репетиции, игровые и конкурсные программы, флешмобы, концерты, мастер-классы. В жюри мероприятия вошли известные деятели культуры, искусства, образования и представители общественности.

Как сообщает пресс-служба минобразования Иркутской области, целью всероссийского фестиваля является выявление, развитие и поддержка молодых талантов в области народной культуры и искусства. Мероприятие проводится на территории Вологодской области четвёртый год подряд.
фестиваль Усть-Ордынский Бурятский округ Иркутская область дополнительное образование
 
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