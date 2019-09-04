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Лесной пожарный из Бурятии борется за звание лучшего в стране

Лесной пожарный из Бурятии борется за звание лучшего в стране
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Со 2 по 5 сентября в Московской области проходит V всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный - 2019»

Бурятию представляет Виктор Филиппов (№27) из «Читинской базы авиалесоохраны».

В конкурсе принимают участие представители лесопожарных служб из 23 регионов и представитель парашютно-десантной пожарной службы федеральной авиалесоохраны. Второй год подряд вместе с профессионалами за звание «Лучший лесной пожарный» соревнуются волонтёры из «Общества добровольных лесных пожарных», сообщает пресс-служба федеральной авиалесоохраны.

В рамках международного участия лесопожарное мастерство показывают также представители лесного хозяйства Республики Беларусь. А в качестве почётных гостей и наблюдателей на конкурс приехали представители лесного хозяйства Китая.

Конкурсанты соревнуются по уровню физической подготовки, знаниям в области лесопожарного дела, умениям владеть ручным инструментом (бензопилами и мотопомпами, ранцевыми лесными огнетушителями), попутно перемещаясь по сложной полосе препятствий.

Все этапы практических соревнований приближены к реальной обстановке, в которой лесным пожарным приходится преодолевать лесные завалы, заболоченные территории, водные преграды, передвигаться в условиях горной и сильно-пересеченной местности. Большое внимание уделено умениям работать с ручным инструментом. Ведь в тушение реальных лесных пожаров значительный вклад вносит именно ручной труд, а тушение труднодоступных лесных пожаров, куда невозможно доставить наземную технику, проводится только вручную.

Важно отметить, что специфика и технологии тушения лесных пожаров значительно отличаются от специфики пожаров в зданиях и строениях и технологий борьбы с ними. Всероссийский конкурс «Лучший лесной пожарный» является единственной в стране площадкой для обмена опытом и демонстрации профессионального мастерства борцов с огненной стихией на лесных территориях.

С 2015 по 2018 годы победителями и призёрами всероссийского конкурса «Лучший лесной пожарный» становились представители федеральной авиалесоохраны и лесопожарных служб Московской области, Красноярского края, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов, Тверской, Смоленской областей.

Справка:

Лесные пожарные – это профессионально-подготовленные к борьбе с лесными пожарами работники лесного хозяйства. Там, где есть дороги, работают специалисты наземных лесных пожарно-химических станций. На труднодоступных территориях лесные пожары тушат парашютисты-десантники авиалесоохраны.

Огонь лесных пожаров – это одна из самых опасных и мощных сил в природе и борьба со стихией требует от лесных пожарных высокой квалификации, специальных знаний и умений, а также хорошей физической формы.

Лесные пожары испытывают борцов с ними и на стойкость духа, возникая и распространяясь в горах, на болотах, в труднодоступных районах при шквалистых ветрах, засухах, жаре и даже при отрицательных температурах воздуха. Машины и оборудование выходят из строя, из-за труднодоступности районов действия пожаров применение техники бывает невозможно. Но работники лесопожарных служб вступают в борьбу с огнем и работают до седьмого пота, несмотря на все препятствия.

В текущем году, в том числе в экстремальных погодных условиях в ряде регионов, лесные пожарные потушили около 10 тысяч лесных пожаров, что позволило сберечь от огня миллионы гектаров леса, и не допустили ни одного случая перехода лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики.

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