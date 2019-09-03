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Работники УФСИН Бурятии сняли напряжение

Работники УФСИН Бурятии сняли напряжение
Общество, 
Психоэмоциональное напряжение они снимали на базе отдыха «Салют»

На базе отдыха «Салют» в Улан-Удэ среди сотрудников и работников УФСИН и подведомственных ему учреждений День здоровья. Мероприятие посветили Дню психологической службы уголовно-исполнительной системы. Участниками стали сотрудники и работники кадровых, психологических и воспитательных служб.

В программе мероприятия были эстафеты, соревнования, так и различные игры и конкурсы, направленные на сплочение коллектива и снятие психоэмоционального напряжения.

- Хорошее настроение, заряд бодрости и массу положительных эмоций получили все участники праздника, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
УФСИН
 
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