Работники УФСИН Бурятии сняли напряжение

Психоэмоциональное напряжение они снимали на базе отдыха «Салют»



На базе отдыха «Салют» в Улан-Удэ среди сотрудников и работников УФСИН и подведомственных ему учреждений День здоровья. Мероприятие посветили Дню психологической службы уголовно-исполнительной системы. Участниками стали сотрудники и работники кадровых, психологических и воспитательных служб.



В программе мероприятия были эстафеты, соревнования, так и различные игры и конкурсы, направленные на сплочение коллектива и снятие психоэмоционального напряжения.



- Хорошее настроение, заряд бодрости и массу положительных эмоций получили все участники праздника, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

