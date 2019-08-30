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В Иркутске завершилось первенство по теннису

В Иркутске завершилось первенство по теннису
Общество,  Фото:пресс-служба министерства спорта Иркутской области
В соревнованиях приняли участие спортсмены из Бурятии

В Иркутске 30 августа завершилось первенство области по теннису. На базе школы тенниса «Удача» соревновались спортсмены из Иркутска, Шелехова, Ангарска и Улан-Удэ. Теннисисты в возрасте до 13 лет играли в смешанном разряде (мальчики и девочки), в возрастной категории до 17 лет соревнования прошли раздельно.

Среди спортсменов до 13 лет золотую медаль завоевал шелеховчанин Семён Дюбенко, серебряным призёром также стал спортсмен из Шелехова Даниил Соколов, бронзовую медаль вручили Екатерине Хвостовой из Иркутска.

Среди юношей до 17 лет победу одержал иркутянин Лев Шабалин, второе место занял ангарчанин Александр Матиенко, на третьем месте оказался Вячеслав Демиденко из Иркутска. Среди девушек до 17 лет победила Анастасия Островская, второй стала Елена Куценко, замкнула тройку призёров Мария Бахвалова. Все спортсменки из Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба минспорта региона.
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