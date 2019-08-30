Туристские беседки появились в нацпарке Бурятии

В местах отдыха установили и информационные стенды
Сотрудники национального парка «Тункинский» на этой неделе установили две деревянные беседки и информационные стенды для туристов в местах Обруб и Харагол.
Работали восемь человек из числа государственных инспекторов, столяров, водителей национального парка. Они установили беседки с лавками и столами, а также информационные стенды.
«Данные местности примечательны тем, что можно остановиться и насладиться величественной панорамой Саянских гор и почувствовать прохладу устремляющейся вперёд горной реки Иркут», - сообщили в нацпарке.
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