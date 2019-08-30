Месячник по борьбе с педикулёзом стартует в Бурятии
В Бурятии со 2 по 27 сентября состоится республиканский месячник по борьбе с педикулёзом.
Основная цель месячника – привлечь внимание родителей, педагогов, воспитателей, медицинских работников к вопросам профилактики педикулёза.
- Анализ заболеваемости показывает, что более 90% всех регистрируемых случаев заболевания приходится на детей, из которых большая часть посещает организованные коллективы (школы, детские сады и т.д.). Ежегодно именно в сентябре, когда формируются детские коллективы, и в дальнейшем после каникул регистрируется подъём заболеваемости педикулёзом, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
За 7 месяцев в Бурятии зарегистрировано 224 случая педикулёза. Это на 26% ниже показателя аналогичного периода 2018 года – 303 случая. 80% заболевших – дети до 17 лет, показатель заболеваемости среди детей до 17 лет составил 68,4 на 100 тыс. населения – 177 случаев, что на 28% ниже показателя аналогичного периода 2018 года – 246 случаев.
В 2018 году педикулёз зарегистрирован среди детей во всех возрастных группах, максимальная заболеваемость педикулёзом среди детей приходится на возраст от 3 до 6 лет.
Профилактика педикулёза
Педикулёз (pediculosis, вшивость) - заразное заболевание, вызываемое паразитированием на теле человека вшей. Вопреки распространённому мнению, что педикулёз - участь лиц без определённого места жительства, это заболевание с одинаковой степенью вероятности может встретиться у каждого.
- Педикулёз, как правило, является следствием нарушения гигиенических норм, но исследования показали, что вошь любит чистые волосы и не боится воды, прекрасно плавает и бегает (но не прыгает), - сообщают в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
К сожалению, педикулёз можно заполучить практически в любом месте, где возможен тесный контакт одного человека с другим: в магазине, поезде или другом общественном транспорте и даже в бассейне. Более того, вошь может в течение 2-3 дней ждать нового хозяина на подушке.
На человеке могут паразитировать головная, платяная и лобковая вошь. Возможно поражение смешанным педикулёзом (например, одновременное присутствие головных и платяных вшей). Вши питаются кровью хозяина, а яйца (гниды) приклеивают к волосам. Платяная вошь откладывает яйца в складках одежды, реже приклеивает их к волосам на теле человека. Платяная и головная вши являются переносчиками сыпного тифа и некоторых видов лихорадок.
Головная вошь живёт и размножается в волосистой части головы, предпочтительно на висках, затылке и темени. Питается каждые 2-3 часа, плохо переносит голод. Вши яйцекладущие. Развитие яиц (гнид) происходит в течение 5-9 дней, личинок - 15-17 дней. Продолжительность жизни взрослых особей - 27-30 дней. Самка откладывает ежедневно 3-7 яиц, за всю жизнь - от 38 до 120 яиц.
Головным педикулёзом особенно часто заражаются дети. Заражение педикулёзом происходит в результате непосредственного контакта «голова к голове» с человеком, у которого педикулёз.
Опасность развития педикулёза связана с тем, что вши очень быстро размножаются. Рост численности паразитов и увеличение количества их укусов могут стать причиной различных гнойничковых поражений кожи, вторичной бактериальной инфекции, аллергических реакций.
Как не заразиться
Соблюдайте правила личной гигиены (мытьё тела не реже 1 раза в 7 дней со сменой нательного и постельного белья; ежедневное расчёсывание волос головы; стирка постельных принадлежностей; регулярная уборка жилых помещений).
Не разрешайте ребёнку пользоваться чужими расчёсками, полотенцами, шапками, наушниками, заколками, резинками для волос - через эти предметы передаются вши.
Проводите взаимные осмотры членов семьи после их длительного отсутствия.
Проводите периодический осмотр волос и одежды у детей, посещающих детские учреждения.
Внимательно осматривайте постельные принадлежности во время путешествий
После каникул будьте особенно бдительны: проведите осмотр головы ребёнка.
Если обнаружился педикулёз у ребёнка, необходимо:
- приобрести в аптеке средство для обработки от педикулёза;
- обработать волосистую часть головы в соответствии с прилагаемой инструкцией;
- вымыть голову с использованием шампуня или детского мыла;
- удалить механическим способом (руками или частым гребнем) погибших вшей и гнид.
- надеть ребёнку чистое белье и одежду;
- постирать постельное белье и вещи, прогладить горячим утюгом с паром;
- осмотреть членов семьи и себя;
- повторить осмотр ребёнка и членов семьи в течение месяца через каждые 10 дней.
В Бурятии зарегистрировано 224 случая педикулёза
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