 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 Августа

29 Августа

Популярное

В Бурятии зарегистрировано 224 случая педикулёза

В Бурятии зарегистрировано 224 случая педикулёза
Общество, 
Месячник по борьбе с педикулёзом стартует в Бурятии

В Бурятии со 2 по 27 сентября состоится республиканский месячник по борьбе с педикулёзом.

Основная цель месячника – привлечь внимание родителей, педагогов, воспитателей, медицинских работников к вопросам профилактики педикулёза.

- Анализ заболеваемости показывает, что более 90% всех регистрируемых случаев заболевания приходится на детей, из которых большая часть посещает организованные коллективы (школы, детские сады и т.д.). Ежегодно именно в сентябре, когда формируются детские коллективы, и в дальнейшем после каникул регистрируется подъём заболеваемости педикулёзом, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.

За 7 месяцев в Бурятии зарегистрировано 224 случая педикулёза. Это на 26% ниже показателя аналогичного периода 2018 года – 303 случая. 80% заболевших – дети до 17 лет, показатель заболеваемости среди детей до 17 лет составил 68,4 на 100 тыс. населения – 177 случаев, что на 28% ниже показателя аналогичного периода 2018 года – 246 случаев.

В 2018 году педикулёз зарегистрирован среди детей во всех возрастных группах, максимальная заболеваемость педикулёзом среди детей приходится на возраст от 3 до 6 лет.

Профилактика педикулёза

Педикулёз (pediculosis, вшивость) - заразное заболевание, вызываемое паразитированием на теле человека вшей. Вопреки распространённому мнению, что педикулёз - участь лиц без определённого места жительства, это заболевание с одинаковой степенью вероятности может встретиться у каждого.

- Педикулёз, как правило, является следствием нарушения гигиенических норм, но исследования показали, что вошь любит чистые волосы и не боится воды, прекрасно плавает и бегает (но не прыгает), - сообщают в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

К сожалению, педикулёз можно заполучить практически в любом месте, где возможен тесный контакт одного человека с другим: в магазине, поезде или другом общественном транспорте и даже в бассейне. Более того, вошь может в течение 2-3 дней ждать нового хозяина на подушке.

На человеке могут паразитировать головная, платяная и лобковая вошь. Возможно поражение смешанным педикулёзом (например, одновременное присутствие головных и платяных вшей). Вши питаются кровью хозяина, а яйца (гниды) приклеивают к волосам. Платяная вошь откладывает яйца в складках одежды, реже приклеивает их к волосам на теле человека. Платяная и головная вши являются переносчиками сыпного тифа и некоторых видов лихорадок.

Головная вошь живёт и размножается в волосистой части головы, предпочтительно на висках, затылке и темени. Питается каждые 2-3 часа, плохо переносит голод. Вши яйцекладущие. Развитие яиц (гнид) происходит в течение 5-9 дней, личинок - 15-17 дней. Продолжительность жизни взрослых особей - 27-30 дней. Самка откладывает ежедневно 3-7 яиц, за всю жизнь - от 38 до 120 яиц.

Головным педикулёзом особенно часто заражаются дети. Заражение педикулёзом происходит в результате непосредственного контакта «голова к голове» с человеком, у которого педикулёз.

Опасность развития педикулёза связана с тем, что вши очень быстро размножаются. Рост численности паразитов и увеличение количества их укусов могут стать причиной различных гнойничковых поражений кожи, вторичной бактериальной инфекции, аллергических реакций.

Как не заразиться

Соблюдайте правила личной гигиены (мытьё тела не реже 1 раза в 7 дней со сменой нательного и постельного белья; ежедневное расчёсывание волос головы; стирка постельных принадлежностей; регулярная уборка жилых помещений).

Не разрешайте ребёнку пользоваться чужими расчёсками, полотенцами, шапками, наушниками, заколками, резинками для волос - через эти предметы передаются вши.

Проводите взаимные осмотры членов семьи после их длительного отсутствия.

Проводите периодический осмотр волос и одежды у детей, посещающих детские учреждения.

Внимательно осматривайте постельные принадлежности во время путешествий

После каникул будьте особенно бдительны: проведите осмотр головы ребёнка.

Если обнаружился педикулёз у ребёнка, необходимо:

- приобрести в аптеке средство для обработки от педикулёза;

- обработать волосистую часть головы в соответствии с прилагаемой инструкцией;

- вымыть голову с использованием шампуня или детского мыла;

- удалить механическим способом (руками или частым гребнем) погибших вшей и гнид.

- надеть ребёнку чистое белье и одежду;

- постирать постельное белье и вещи, прогладить горячим утюгом с паром;

- осмотреть членов семьи и себя;

- повторить осмотр ребёнка и членов семьи в течение месяца через каждые 10 дней.
педикулез
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Забайкалец продал украденные телевизор, пылесос и чайник
Забайкалец продал украденные телевизор, пылесос и чайник
Общество, 30.08.2019
Злоумышленник стащил технику из квартиры на первом этаже
В Улан-Удэ осуждённым женской колонии устроили «Преображение»
В Улан-Удэ осуждённым женской колонии устроили «Преображение»
Общество, 30.08.2019
Проект по изменению стиля осуждённых женщин длился четыре месяца
В колонии-поселении Бурятии началась уборка урожая
В колонии-поселении Бурятии началась уборка урожая
Общество, 30.08.2019
Планируется собрать 978 тонн овощей

В Улан-Удэ водителей призвали оплачивать штрафы вовремя
В Улан-Удэ водителей призвали оплачивать штрафы вовремя
Общество, 30.08.2019
Просрочка влечёт за собой дополнительные финансовые затраты 
Пенсионеры Бурятии участвовали в российской спартакиаде
Пенсионеры Бурятии участвовали в российской спартакиаде
Общество, 30.08.2019
Команда республики представила регион во всех спортивных дисциплинах
«Серебряные» волонтёры из регионов России собрались в Бурятии
«Серебряные» волонтёры из регионов России собрались в Бурятии
Общество, 30.08.2019
Более 150 людей старшего поколения приехали в республику для обмена опытом добровольческой работы
Читинец ограбил павильон ради 4 бутылок пива
Читинец ограбил павильон ради 4 бутылок пива
Общество, 30.08.2019
Совершая преступление, мужчина избил продавца 
В России предложили продлить летние каникулы до октября
В России предложили продлить летние каникулы до октября
Общество, 30.08.2019
Их следует продлить до 1 октября, чтобы позволить молодёжи подрабатывать или ездить на отдых в сентябре, считает депутат Госдумы
В Бурятии возродили дацан с удивительной судьбой
В Бурятии возродили дацан с удивительной судьбой
Общество, 30.08.2019
Хилгантуйский дацан был первым деревянным буддийским храмом Бурятии и с 1741 года считался главным в России
Лидер горлового пения Бурятии снялся в передаче «Орёл и решка»
Лидер горлового пения Бурятии снялся в передаче «Орёл и решка»
Общество, 30.08.2019
Раскрыты некоторые подробности выпуска «Орёл и решка», снимавшегося на Байкале
Завершился стартовавший из Бурятии автопробег «Дорогами отцов»
Завершился стартовавший из Бурятии автопробег «Дорогами отцов»
Общество, 30.08.2019
Участников торжественно встречали в монгольских городах
Автоклубы Бурятии призывают поделиться кровью
Автоклубы Бурятии призывают поделиться кровью
Общество, 30.08.2019
В республике проходит акция «Автомотодонор»
В Бурятии за колючей проволокой состоялась премьера «Перемены»: фоторепортаж
В Бурятии за колючей проволокой состоялась премьера «Перемены»: фоторепортаж
Общество, 30.08.2019
В постановке сыграли осуждённые женщины колонии №7. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^