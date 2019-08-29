В Бурятии за разбивание хребтовой кости вручат автомобиль

На фестивале традиционных игр народов Бурятии в том числе пройдут бои подушками на бревне
В Улан-Удэ в Этнографическом музее 14 сентября состоится фестиваль традиционный игр народов Бурятии. Идея такого фестиваля – объединение и сохранение ценностей для последующих поколений.
Для участия в фестивале приглашены команды из районов Бурятии и национальные диаспоры. Организаторы специально выстроили программу мероприятия таким образом, чтобы команды, приехавшие на фестиваль, начали активную деятельность по возрождению и продвижению традиционных игр у себя в районах и сёлах.
В программе фестиваля состязания по перетягиванию палки, шагай наадан, битве на бревне с подушками, метанию гири, «городки», лапта и многое другое. Также будет проведена борьба на конях. Для гостей фестиваля национальные центры республики покажут мастер-классы по традиционным бурятским играм.
Центральное состязание фестиваля – разбивание хребтовой кости, где главным призом станет автомобиль «Hyundai Solaris».
Для забавы в программу ввели бои подушками.
- Бой подушками на бревне. Эту игру взяли, чтобы посмеяться! Она ну очень забавная, особенно когда на бревно садятся люди выше 80 кг. Зрители просто «ржут» от того, что происходит. Приходите и сами увидите, - рассказал председатель федерации этноспорта Бурятии Алексей Гыргенов.
Состязания по битве на бревне проводятся среди мужчин до 80 килограммов и выше. Задача каждого участника - сбить противника с помощью подушки, сидя на бревне. Один бой состоит из трёх раундов.
Кроме того, на фестивале будут действовать интерактивные площадки, настольные игры, сдача нормативов ГТО.
- Многие из нас помнят, как весело мы проводили время во дворе, играя в лапту, городки, шагай наадан! Но сегодня мы чаще и больше предпочитаем просто сидеть перед компьютером или телевизором, а ведь за нами повторяют наши дети! Время вспомнить свои традиции и детство, - отмечают организаторы.
Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале в Тункинском районе состоялся международный этнофестиваль «Алтан Мундарга» по разбиванию хребтовой кости. Главным призом тогда был автомобиль «Хёндай Солярис». Его забрал студент-хуварак Буддийского университета, будущий лама Руслан Сантуев.
Летом на Сурхарбане-2019 пришлось отказаться от турнира по разбиванию кости по причине нехватки материала.
В Бурятии за разбивание хребтовой кости вручат автомобиль
Общество, Фото:
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