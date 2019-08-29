Районные прокуратуры Улан-Удэ проведут приём для участников долевого строительства

В день приёма граждан будет работать «горячая линия»
4 сентября 2019 года с 15:00 до 17:00 прокуроры Советского, Железнодорожного и Октябрьского районов Улан-Удэ совместно с представителями министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики, Республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора проведут приём граждан по вопросам соблюдения законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов.
Приём будет проходить в зданиях прокуратур по адресам: улица Толстого, 16 (Советский район), улица Комсомольская, 9 «б» (Железнодорожный район), проспект Строителей, 4 «а» (Октябрьский район).
В этот же день в городских прокуратурах будет проведена телефонная «горячая линия» по вопросам нарушений в сфере долевого строительства.
Люди могут обратиться с 8:30 до 12:30 и с 14:00 до 18:00 по номерам телефонов:
прокуратура Советского района – 22-31-36;
прокуратура Железнодорожного района – 44-01-93;
прокуратура Октябрьского района – 45-65-35, 45-38-21.
В день приёма граждан будет работать «горячая линия»
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