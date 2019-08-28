Улан-удэнцы могут внести предложения по благоустройству круговой развязки

Администрация города объявила приём предложений



В Улан-Удэ планируется благоустроить круговую развязку у «Беркута» в 20 «а» квартале. Администрация города объявила приём предложений от жителей по благоустройству территории. Свои идеи улан-удэнцы могут предложить с 26 августа до 23 сентября.



Обращаться можно в администрацию Октябрьского района: улица Павлова, 1, кабинет 14. E-mail: aor@ulan-ude-eg.ru

Либо в комитет по архитектуре и градостроительству: улица Бабушкина,25, кабинет 407. E-mail: kagz@ulan-ude-eg.ru

