Администрация города объявила приём предложений
В Улан-Удэ планируется благоустроить круговую развязку у «Беркута» в 20 «а» квартале. Администрация города объявила приём предложений от жителей по благоустройству территории. Свои идеи улан-удэнцы могут предложить с 26 августа до 23 сентября.
Обращаться можно в администрацию Октябрьского района: улица Павлова, 1, кабинет 14. E-mail: aor@ulan-ude-eg.ru
Либо в комитет по архитектуре и градостроительству: улица Бабушкина,25, кабинет 407. E-mail: kagz@ulan-ude-eg.ru
Улан-удэнцы могут внести предложения по благоустройству круговой развязки
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