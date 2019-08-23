Забайкальский край приобрёл 11 машин для перевозки пенсионеров

Машины будут обслуживать жителей 15 районов
Забайкальский край в рамках реализации национального проекта «Демография» приобрёл 11 автомобилей для перевозки граждан пожилого возраста и инвалидов. Машины будут обслуживать жителей 15 районов края. В год планируется доставлять из отдалённых сельских населённых пунктов региона в медицинские организации для прохождения профилактических осмотров более 10 тысяч забайкальцев старше 65 лет.
- Благодаря тому, что Ингодинский комплексный центр социального обслуживания населения «Милосердие» Читы совсем недавно получил новый автомобиль, предназначенный для перевозки маломобильных групп граждан, теперь и пожилые люди, и люди с ограниченными возможностями здоровья смогут своевременно получать необходимую медицинскую помощь, - сообщают в пресс-службе правительства края.
Например, 74-летняя Светлана Константиновна живёт в посёлке Песчанка, близких и родственников рядом с бабушкой нет. По квартире женщина передвигается с помощью костылей, социальный работник приходит к ней два раза в неделю, помогает во всех социально-бытовых делах. 80-летний Михаил Иванович также живёт в Песчанке, вместе с женой они состоят на социальном обслуживании с 2010 года. Супруга передвигается по дому с помощью ходунков, болеет сахарным диабетом.
Светлане Константиновне и Михаилу Ивановичу с женой необходимо посещать поликлинику. Однако медучреждение находится в другой точке города. Сотрудники центра «Милосердие» приезжают прямо домой, помогают им выйти из квартиры, размещают в автомобиле, доставляют прямо к кабинету врача.
Именно для таких целей и будут работать пять специализированных «Газелей» – две в Чите, и три – в районах Забайкальского края.
Ещё шесть автомобилей «Газель» для обеспечения работы мобильных бригад отправились в шесть других районов края.
Федеральный проект «Старшее поколение» направлен на создание условий для активного долголетия и пр. Целью его является увеличение к 2024 году ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, уточняют в правительстве Забайкальского края.
Забайкальский край приобрёл 11 машин для перевозки пенсионеров
Общество, Фото:
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