Также поступила свинина из Парагвая, Чили и Бразилии
За неделю, с 19 по 24 мая, специалистами Россельхознадзора досмотрено 1638,7 тонны подконтрольной продукции при её перевозках по России и импорте.
Досмотрено 1586,9 тонны продукции отечественного производства: 133 тонны кормосмесей, 1362,4 тонны комбикорма, 29 тонн мяса цыплят-бройлеров, 5,5 тонны свинины и 57 тонн мороженой рыбы.
За этот период через Заудинский в Бурятию поступило 17 тонн свинины из Бразилии, 23,5 чилийской и 3,5 парагвайской свинины, 7 тонн говяжьей печени из Аргентины, а также 800 килограммов баранины из Исландии.
Нарушений не выявлено, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Из Исландии в Бурятию за неделю прибыло около тонны баранины
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