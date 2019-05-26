Из Исландии в Бурятию за неделю прибыло около тонны баранины

Также поступила свинина из Парагвая, Чили и Бразилии



За неделю, с 19 по 24 мая, специалистами Россельхознадзора досмотрено 1638,7 тонны подконтрольной продукции при её перевозках по России и импорте.



Досмотрено 1586,9 тонны продукции отечественного производства: 133 тонны кормосмесей, 1362,4 тонны комбикорма, 29 тонн мяса цыплят-бройлеров, 5,5 тонны свинины и 57 тонн мороженой рыбы.



За этот период через Заудинский в Бурятию поступило 17 тонн свинины из Бразилии, 23,5 чилийской и 3,5 парагвайской свинины, 7 тонн говяжьей печени из Аргентины, а также 800 килограммов баранины из Исландии.



Нарушений не выявлено, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.