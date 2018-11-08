Гендиректору выдано предписание
При проведении плановой проверки в ЧДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад «Вундеркинд» в Улан-Удэ специалистами Россельхознадзора выявлены нарушения о безопасности пищевой продукции.
В учреждении находились на хранении крупы в ассортименте без маркировок и документов, удостоверяющих качество и безопасность продукции. В помещениях, где хранились крупы, отсутствовали приборы, определяющие влажность воздуха и температуру. Таким образом, невозможно подтвердить, что соблюдался режим хранения крупы.
Возбуждено административное дело. Генеральному директору учреждения выдано предписание об устранении нарушений, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В детсаду «Вундеркинд» в Улан-Удэ с нарушениями хранили крупу
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Гендиректору выдано предписание
Женщина обратилась в суд
Ещё один выигрыш до сих пор не забрали
Лифт предназначен для перемещения больных и инвалидов
Действующая парковка представляет угрозу для пешеходов
Проснувшийся дар помогает ему передать своё умение другим мастерам. ВИДЕО
Все отключения были вызваны проведением ремонтных работ
Нарушения выявила прокуратура
По данным Бурятского гидрометцентра 8 ноября по республике без осадков, небольшой снег возможен в Северобайкальском районе
Детям покажут новогоднюю сказку в театре имени Бестужева
Она была представлена в рамках международной конференции
В мероприятии также принимают участие депутаты Госдумы и Совфеда
Исследования проводились в Монголии
Также студентам привезли большое количество продуктов
Помещение оснащено 15 камерами