В детсаду «Вундеркинд» в Улан-Удэ с нарушениями хранили крупу

Общество, Фото: Baikal-daily.ru. Из архива

Гендиректору выдано предписание



При проведении плановой проверки в ЧДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад «Вундеркинд» в Улан-Удэ специалистами Россельхознадзора выявлены нарушения о безопасности пищевой продукции.



В учреждении находились на хранении крупы в ассортименте без маркировок и документов, удостоверяющих качество и безопасность продукции. В помещениях, где хранились крупы, отсутствовали приборы, определяющие влажность воздуха и температуру. Таким образом, невозможно подтвердить, что соблюдался режим хранения крупы.



Возбуждено административное дело. Генеральному директору учреждения выдано предписание об устранении нарушений, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

