Он вернул государству незаконно полученную пенсию лишь после суда
Судебные приставы Улан-Удэ взыскали с военнослужащего 75 тысяч рублей в пользу военного комиссариата, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.
Мужчина являлся получателем военной пенсии за выслугу лет. Через несколько месяцев после её оформления он заключил контракт о прохождении военной службы в одной из войсковых частей Бурятии. О наступлении обстоятельства, влекущего утрату им права получения пенсии, мужчина соответствующие органы не уведомил.
Когда факт незаконного получения пенсии вскрылся, военный комиссариат в интересах минобороны обратился с исковым заявлением в Улан-Удэнский военный гарнизонный суд за взысканием с недобросовестного военнослужащего суммы необосновательного обогащения.
После судебного разбирательства часть суммы ответчик выплатил в добровольном порядке, а оставшуюся часть возмещать не торопился. В связи с этим, взыскатель предъявил исполнительный документ на исполнение в службу судебных приставов.
- Судебный пристав применил к должнику меры, ограничивающие право выезда за пределы Российской Федерации, регистрацию имущества и пользование расчётными счетами. В результате предпринятых мер мужчина в кратчайшие сроки произвёл выплату материального ущерба в полном объеме, - отмечает Надежда Мосорова, начальник Октябрьского районного отдела судебных приставов № 1 УФССП России по Бурятии.
Кроме этого, должнику пришлось выплатить исполнительский сбор в размере 7 % от суммы, подлежащей взысканию, за несвоевременное исполнение требований исполнительного документа.
В Улан-Удэ контрактник незаконно получал военную пенсию
Общество, Фото:
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