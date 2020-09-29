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В Бурятии проложили километр дороги до «Щучки»

В Бурятии проложили километр дороги до «Щучки»
Экономика,  Фото:"Селенга-инфо"
Работы завершат в следующем году

В Селенгинском районе Бурятии проложили первый километр дороги до Щучьего озера, сообщает группа «Селенга-инфо». Реконструкция идёт на автомобильной дороге Тохой - турбаза «Щучье» - «Родник».

Как сообщал «Байкал-Daily», долгое время не могли найти подрядчика на выполнение работ до Щучьего озера. За это давала «нагоняй» заместитель председателя правительства России Ольги Голодец. Подрядчик был найден в ноябре 2019 года, им стала компания «АвтоДом». 

Этим летом глава Бурятии Алексей Цыденов проверял ремонт дороги до «Щучки». Асфальт будет уложен более чем 13 км дороги. Работы планируют завершить до 1 сентября 2021 года.

Цена работ – более 550 миллионов рублей.
дорожный ремонт дороги Щучье озеро
 
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