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В Бурятии всё-таки нашёлся строитель дороги до «Щучки»

В Бурятии всё-таки нашёлся строитель дороги до «Щучки»
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Вопрос строительства дороги решился после сразу после «нагоняя» от Ольги Голодец

В Бурятии нашли строителя многострадальной дороги до озера Щучьего. В порядок приведут 14 км автомобильной дороги Тохой - турбаза «Щучье озеро» - Родник» в Селенгинском районе.

Название фирмы пока не опубликовано. Известно, что тендер проводился в форме запрос предложений в электронной форме.

Заседание комиссии состоялось 26 ноября. В её состав вошли начальник и главный специалист управления по строительству Селенгинского района, начальник отдела приёмки работ управления региональных автомобильных дорог республики.

Участник конкурса доказал, что он обеспечен материально-техническими ресурсами, технологическим оборудованием, необходимых для выполнения работ. У него имеются нужные 4 экскаватора, 10 автомасосвалов, 5 катков, один асфальтоукладчик, 2 грейдера, 4 бульдозера, щековой и конусной дробильными установками, один асфальтовый завод.

Цена контракта составила 551 миллион рублей.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого торги проводились в форме электронного аукциона. Конкурс продляли из-за отсутствия заявок, и в середине ноября он был признан несостоявшимся.

За это глава Бурятии Алексей Цыденов получил нагоняй от заместителя председателя правительства России Ольги Голодец. Об этом руководитель региона сообщил в понедельник, 25 ноября, подводя итоги московской командировки. Уже на следующий день состоялось заседание комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений.

Ранее сообщалось, что реконструкция дороги должна быть завершена к сентябрю 2021 года.

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