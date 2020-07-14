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Глава Бурятии проверил ремонт дороги до «Щучки»

Глава Бурятии проверил ремонт дороги до «Щучки»
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Дорога поможет в развитии туристического кластера «Щучье озеро»

Глава Бурятии Алексей Цыденов сегодня, 14 июля, проинспектировал работы по реконструкции участка автомобильной дороги «Тохой - турбаза «Щучье Озеро - Родник» с нулевого по четырнадцатый километр. Реконструкция завершится в 2021 году, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Работы начались в январе этого года. На текущем этапе завершается устройство земляного полотна и снятие старого асфальтобетонного покрытия.

- Протяжённость объекта составляет 13,3 км. Полностью будет уложен асфальт. По проекту предусмотрен перенос линии электропередач, линии Ростелекома. Объект будет достроен в следующем году, работа идёт по графику, - заявил представитель генерального подрядчика стройки ООО «АвтоДом» Иван Пашинский.

Цена работ – более 550 миллионов рублей.

Обновление дорожной сети – один из шагов по развитию туристкой деятельности в Селенгинском районе, в частности, туристического кластера «Щучье озеро».

- Резидентами этого проекта являются оздоровительный лагерь «Сибиряк» ОАО РЖД, загородный оздоровительный лагерь «Уголек» и санаторий «Родник». С 2020 по 2024 годы они вложат в развитие кластера свыше 438 млн рублей, соответствующие документы у нас уже есть, - сообщил глава Селенгинского района Станислав Гармаев.

- С учётом того, что дорога появляется, и повышается интерес к путешествиям внутри страны, думаю, и на Щучье озеро также будет больше желающих приехать отдохнуть. К нашему бизнесу и предпринимателям из других регионов хочу обратиться: есть отличная возможность – теплое озеро с хорошим пляжем, живописным берегом, близко от города – добро пожаловать, - обратился к потенциальным инвесторам Алексей Цыденов.

Плановый срок сдачи новой автомобильной дороги, установленный контрактом – сентябрь 2021 года.

Как сообщал «Байкал-Daily», подрядчика на строительство дороги определили не с первой попытки. Конкурс продлевали из-за отсутствия заявок и признавали несостоявшимся. Подрядчик нашёлся только в конце ноября 2019 года.

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