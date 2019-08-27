Реконструкция завершится к концу года
На железнодорожном вокзале Улан-Удэ проводится третий этап реконструкции. Он станет завершающим и продлится до конца 2019 года, сообщает пресс-служба ВСЖД.
На сегодня ведутся работы по прокладке труб ливневой канализации, производится асфальтирование и монтаж металлоконструкций навеса на платформах, укладка тротуарной плитки. Строители также монтируют конструкции новой кровли, усиливают кирпичные стены и завершают отделочные работы в здании вокзала. Одновременно проводится проверка готовности к эксплуатации систем отопления и водоснабжения.
Как сообщал «Байкал-Daily», реконструкция началась в июле 2018 года. В зданиях вокзала были проведены монолитные работы, полностью заменена система тепловодоснабжения и канализации.
В июне 2019 года на вокзале начали работу обновлённые билетные кассы и зал ожидания – современные помещения, оформленные национальными орнаментами и большими картинами из натурального камня. На вокзале оборудована специальная касса для маломобильных пассажиров и людей с нарушениями слуха или зрения.
Сообщалось, что в целом стоимость реконструкции составляет 950 млн рублей.
- Все работы идут круглосуточно и поэтапно, что позволяет всем службам вокзала работать в привычном ритме. Для удобства пассажиров изменены маршруты прохода к поездам, зал ожидания дальнего следования и комнаты кратковременного отдыха перенесены на второй этаж здания вокзала, - уточняют в пресс-службе ВСЖД.
Глава Бурятии Алексей Цыденов лично проверял ход реконструкции.
В Улан-Удэ начался завершающий этап реконструкции вокзала
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экономика, 27.08.2019
В Улан-Удэ начался завершающий этап реконструкции вокзала
Экономика, 27.08.2019
Даже профессионал высокого класса не застрахован от ошибок. Профессия бухгалтера в этом смысле - не исключение. Но когда речь идет о налоговой дисциплине, цена ошибки может быть довольно высока
Экономика, 26.08.2019
Сейчас минимальный размер оплаты труда составляет 11 280 рублей
Экономика, 26.08.2019
Комплексы фото- и видео фиксации нарушений ПДД появятся в 9 местах в Улан-Удэ
Бурятия занимает 7 место в топ-10 регионов с наибольшим уровнем просроченной задолженности
На Восточно-Сибирской железной дороге выполняют оборочные работы по обеспечению безопасного пропуска поездов на участках приближения к скальным откосам
Из бюджета на это планируется потратить 3 миллиарда рублей
Экономика, 21.08.2019
Строительство займёт около пяти лет
Экономика, 21.08.2019
Размеры их окладов повысятся на 4,3%
Экономика, 19.08.2019
Фейерверк будет радовать горожан 10 минут
Экономика, 19.08.2019
По официальным данным, в Бурятии за первое полугодие бензин АИ-92 подорожал на 2%
Республика впервые примет участие в Восточно-экономическом форуме как субъект ДФО
Несчастный случай предотвратить не удалось, несмотря на звуковые сигналы и экстренное торможение
Мэрия предоставила статистические данные о средних ценах за неделю
Экономика, 15.08.2019
Экспортировали в Монголию консервы, свинину, мёд, яйца