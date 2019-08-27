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В Улан-Удэ начался завершающий этап реконструкции вокзала

В Улан-Удэ начался завершающий этап реконструкции вокзала
Экономика,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Реконструкция завершится к концу года

На железнодорожном вокзале Улан-Удэ проводится третий этап реконструкции. Он станет завершающим и продлится до конца 2019 года, сообщает пресс-служба ВСЖД.

На сегодня ведутся работы по прокладке труб ливневой канализации, производится асфальтирование и монтаж металлоконструкций навеса на платформах, укладка тротуарной плитки. Строители также монтируют конструкции новой кровли, усиливают кирпичные стены и завершают отделочные работы в здании вокзала. Одновременно проводится проверка готовности к эксплуатации систем отопления и водоснабжения.

Как сообщал «Байкал-Daily», реконструкция началась в июле 2018 года. В зданиях вокзала были проведены монолитные работы, полностью заменена система тепловодоснабжения и канализации.

В июне 2019 года на вокзале начали работу обновлённые билетные кассы и зал ожидания – современные помещения, оформленные национальными орнаментами и большими картинами из натурального камня. На вокзале оборудована специальная касса для маломобильных пассажиров и людей с нарушениями слуха или зрения.

Сообщалось, что в целом стоимость реконструкции составляет 950 млн рублей.

- Все работы идут круглосуточно и поэтапно, что позволяет всем службам вокзала работать в привычном ритме. Для удобства пассажиров изменены маршруты прохода к поездам, зал ожидания дальнего следования и комнаты кратковременного отдыха перенесены на второй этаж здания вокзала, - уточняют в пресс-службе ВСЖД.

Глава Бурятии Алексей Цыденов лично проверял ход реконструкции.
вокзал реконструкция
 
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